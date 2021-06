“Restiamo in gioco”: un’estate da vivere insieme con lo sport

Misure restrittive contro il Covid che si stanno pian piano allentandosi e ciò interessa da vicino anche le attività sportive che stanno riprendendo a ritmi sostenuti avvicinandosi a grandi passi verso una situazione di normalità.

La Settempeda è stata una delle prime società a rimettersi in moto grazie al settore giovanile che ormai da tempo ha ripreso con le sedute di allenamento e, a breve, i giovani calciatori potranno tornare in campo per disputare le partite. Sono in procinto di iniziare, infatti, alcuni tornei a cui prenderanno parte le squadre degli Esordienti e dei Pulcini; in seguito sarà la volta delle altre formazioni che saranno presenti ad alcuni importanti tornei che sono classici appuntamenti del periodo estivo.

Nel frattempo è ripresa anche la collaborazione con il Matelica, società con la quale c’è un solido rapporto, che ha avuto modo di accogliere alcuni ragazzi della Settempeda per una serie di allenamenti e, a breve, l’ospitalità sarà restituita dato che alcuni istruttori del club dell’alto maceratese saranno presenti al soccer campus che si svolgerà a San Severino nel mese di luglio. Si tratta di un evento nuovo interamente dedicato al calcio, non solo giovanile, che seguirà un altro tradizionale appuntamento di questo periodo, il campus estivo.

Per il 2021 l’evento è stato denominato “Restiamo in gioco” e si svolgerà dal 14 giugno al 30 luglio. Attività motoria, svago, socializzazione, sport e tanto altro per bambine e bambini dai 5 ai 13 anni. Promotrici le società cittadine di Settempeda, Polisportiva Serralta, San Severino Volley e San Severino Basket con il patrocinio del Comune e con la collaborazione della Pro loco (attività previste presso il palasport “Albino Ciarapica”, la palestra “Toti Barone” e la palestra delle scuole medie).

Novità anche per il calcio dei grandi. I dirigenti di Settempeda e Serralta (Prima e Terza Categoria e calcio a cinque) si sono riuniti per pianificare la ripresa e la linea comune è stata quella di tornare quanto prima in campo: allenamenti e, si spera, gare ufficiali subito dopo l’estate.

A tal proposito spetterà ai rispettivi staff ritrovarsi per organizzare il tutto e per pensare alla costruzione di squadre e organici. Presto verranno convocati i giocatori per presentare i programmi e conoscere le loro intenzioni. In attesa di iniziare i lavori, l’appuntamento più vicino e da segnare in agenda è quello del 18 giugno quando si svolgerà l’assemblea generale del sodalizio settempedano. All’ordine del giorno la votazione per il nuovo consiglio direttivo e rinnovo delle cariche