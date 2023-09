Un nuovo salone di bellezza ha aperto in via Eustachio Divini, nel rione Settempeda. L’attività si chiama “Le Beautique” ed è il coronamento di un “sogno” professionale della giovane settempedana Erika Feliziani, make up artist che sa veramente dare valore alla bellezza.

Diplomatasi all’Accademia del Make up di Perugia, Erika ha da tempo intrapreso la carriera di visagista e truccatrice, specializzandosi nei trucchi per cerimonie.

La nuova attività, inaugurata alla presenza del sindaco Rosa Piermattei, è anche punto vendita di prodotti e accessori di qualità.