“Ludobus Sentiero Giocoso”: scacchi giganti e bus ristorante in Piazza del Popolo

Nell’ambito del cartellone di appuntamenti “Summer Time”, sabato 12 luglio, a partire dalle ore 18.30, viene proposto un pomeriggio di giochi, divertimento e gastronomia che animerà Piazza del Popolo a partire dalle ore 18.30 e che proseguirà fino all’una notte con dj set e musica.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la Pro loco, vedrà la partecipazione del ludobus Mamma Mia, una vera e propria ludoteca itinerante che proporrà il suo “Sentiero Giocoso” con giochi realizzati in grandi dimensioni utilizzando legno e materiali poveri. Questi giochi, frutto di una ricerca di giochi storici da tutto il mondo e della loro creatività, includono giochi d’abilità, di gruppo, di coraggio, creativi, d’ingegno e cooperativi.

A completare l’offerta ludica, sarà presente una scacchiera gigante a cura dell’associazione Torre Smeducci che inviterà a cimentarsi in sfide di strategia all’aria aperta.

Una novità assoluta per l’occasione sarà la presenza di The Labster, un innovativo bus ristorante a due piani. I partecipanti avranno la possibilità di gustare un aperitivo o una cena a bordo del bus, godendo di una prospettiva unica e panoramica sulla piazza del Popolo animata dai giochi del ludobus Mamma Mia. Questo connubio tra intrattenimento e gastronomia promette un’esperienza indimenticabile per tutti.

“Siamo felici di presentare un evento così ricco e originale per la nostra comunità – sottolinea l’assessore Michela Pezzanesi -. Sarà un’occasione straordinaria per riunire le famiglie, riscoprire il piacere del gioco tradizionale e innovativo, e valorizzare la nostra bellissima piazza del Popolo in un’atmosfera di festa”.

L’evento è pensato per un pubblico di tutte le età, promettendo un pomeriggio – sera all’insegna della spensieratezza e della socializzazione.