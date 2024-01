Doppietta di Castellano, la Settempeda sale al secondo posto: ora è a -3 dalla vetta

La seconda vittoria di fila consente alla Settempeda di isolarsi al secondo posto della classifica ma soprattutto di accorciare dalla vetta, distante ora tre lunghezze. Giornata, dunque, positiva per i biancorossi che superano l’ostacolo Pinturetta con un 2-0 per il quale sono state messe le basi con un più che discreto primo tempo e poi costruito e trovato nella ripresa grazie alla doppietta di Emanuele Castellano (sinistro al volo e rigore) tornato protagonista e trascinatore. Bene tutta la squadra in un pomeriggio che ha visto emergere Quadrini (due assist), Dolciotti, Wali (bravo ed utile a cui è mancata solo la freddezza al momento del tiro) e Marcaccio (componente di una difesa sicura e attenta). Successo che si può ritenere meritato e che premia chi ha provato a giocare di più. Settempeda sempre in avanti alla ricerca del gol con possesso palla ampio, con giro palla efficace e con tante iniziative verso la porta avversaria (quattro le occasioni nitide nella prima frazione e tutte con Wali). Per un’ora abbondante si è giocato nella metà campo ospite, poi con il doppio vantaggio i locali hanno badato a gestire ed a portare a casa il prezioso bottino. Pinturetta fin dall’avvio rinunciataria e votata alla difensiva e nell’arco dei 90’ si è vista davvero di rado dalle parti di un inoperoso Caracci (solo un’uscita alta in mischia) e con zero rischi per la difesa tanto che le uniche “occasioni” per gli elpidiensi sono due azioni che avrebbero potuto portare ad una decisione diversa da quella presa dall’arbitro (ovvero due possibili rigori, episodi per i quali in effetti restano dei dubbi). Insomma, al tirar delle somme vittoria biancorossa che ci sta e che vale tanto per la classifica, per il morale e per avere ancor più convinzione nella corsa al vertice. Nel prossimo turno, che apre il girone di ritorno, Settempeda ancora in casa contro la Passatempese (ore 15).

La cronaca

Al “Soverchia” la Settempeda chiude le fatiche del girone di andata ospitando la Pinturetta Falcor. Mister Ciattaglia non cambia nulla rispetto al turno precedente mettendo in campo gli stessi undici. Il tema tattico del match appare chiaro fin dal fischio di inizio: locali protesi in avanti ed in controllo e gestione della palla, ospiti ben chiusi nel loro 5-3-1-1 con l’intento di limitare i danni. Dopo 9 minuti la prima chance biancorossa è propiziata da Mulinari che avanza e poi tocca verso il centro dell’area per Wali che lavora bene con il corpo aggirando il difensore trovandosi così libero davanti alla porta con sinistro rasoterra finale che sfiora il palo e va sul fondo. Passano due minuti e ancora Wali è protagonista con uno scatto in area, su perfetto passaggio rasoterra di Quadrini, concluso con un tiro in corsa che sorvola la traversa. Per un bel po’ la Settempeda non trova più il modo di affondare i colpi, anche se rimane in totale controllo delle operazioni. Al 36’ torna ad accendersi Wali che, su lancio di Eclizietta, salta in velocità l’avversario e poi davanti al portiere prova a piazzare il destro mettendo però sul fondo. Sessanta secondi più tardi arriva un cross da destra di Quadrini che pesca la testa di Wali che gira prontamente con pallone che lambisce il palo lontano finendo fuori. Si va al riposo sul risultato ad occhiali. La ripresa entra nel vivo quando la Pinturetta protesta dopo il contatto in area fra Marcaccio e Pacini con il giovane arbitro Piccioni che fa proseguire il gioco (stessa cosa farà più tardi su un altro contatto nei sedici metri locali). Al primo affondo del secondo tempo la Settempeda sblocca il risultato e lo fa in modo spettacolare grazie all’esecuzione vincente di Castellano (7’). Quadrini inventa un assist splendido verso il numero 10 che dalla parte sinistra dell’area batte al volo con il mancino trovando un diagonale vincente a mezza altezza che si infila nonostante la deviazione con la punta delle dita di Giacomelli. Risolta la pratica più importante, ovvero rompere l’equilibrio, i locali possono giocare più tranquilli ed in effetti ci riescono tenendo sotto controllo il match che non vede una reazione degna di tal nome da parte della Pinturetta che fa fatica a creare azioni. Partita che in pratica si chiude al minuto 27 quando arriva il 2-0 definitivo. Ancora Quadrini sugli scudi con un filtrante in profondità che pesca Castellano in area che finisce giù sull’entrata decisa di un difensore. Intervento irruento che viene giudicato falloso dal fischietto ascolano che assegna il penalty. Lo stesso bomber biancorosso trasforma spiazzando il portiere. Il finale di gara, malgrado la Pinturetta ci provi, accompagna la Settempeda verso la vittoria tanto più che gli ospiti devono chiudere in dieci uomini per il rosso diretto a Cardinali reo di aver commesso un duro fallo su Castellano a centrocampo. C’è spazio per una serie di cambi da ambo le parti fra cui nelle fila biancorosse quello di Edoardo Farroni che riassapora il campo dopo diversi mesi compiendo così il debutto stagionale e il primo passo verso un pieno ritorno agonistico. Il recupero (5’) non porta nulla di rilevante e finisce dunque 2-0 per i ragazzi di Ciattaglia. Da segnalare la bella coreografia da aprte dei Boys ed il loro incessante sostegno dato alla squadra per tutti i 90’ come accade d’altra parte in ogni partita a conferma del loro ruolo di dodicesimo uomo in campo.

Il tabellino

SETTEMPEDA-PINTURETTA FALCOR 2-0

MARCATORI: st 7’ e 28’ su rigore Castellano

SETTEMPEDA: Caracci, Mulinari, Montanari, Dolciotti (45’ st Farroni), Marcaccio, Tacconi (37’ st Maffei), Cartechini (19’ st Silla), Quadrini, Wali (31’ st Cappelletti), Castellano (40’ st Sfrappini), Eclizietta. A disp. Scattolini, Lazzari, Gega, Meschini. All. Ciattaglia.

PINTURETTA FALCOR: Giacomelli, Nepa (16’ st Cicchini), Dragjoshi Ernest, Sbaffone, Marcantoni, Cardinali, Raffaeli, Vergari (16’ st Bibini), Pacini (31’ st Campanari), Conte (19’ st Postacchini), Gismondi (40’ st Carnevale). A disp. Paniccià, Verdecchia, Fulimeni, Dragjoshi Avelino. All. Properzi.

ARBITRO: Piccioni di Ascoli Piceno

NOTE: espulso al 35’st Cardinali. Ammoniti: Tacconi, Castellano, Pacini, Raffaeli. Angoli: 5-2. Recupero: pt 4’, st 5’

Roberto Pellegrino