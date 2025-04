Parco eolico fra Gagliole e San Severino, il Cai è contrario alla realizzazione dell’opera

Il Direttivo della sezione Cai di San Severino prende posizione sull’impianto eolico costituito da 9 aerogeneratori ubicato entro i territori comunali di Gagliole e San Severino Marche.

Ecco la nota.

Pur riconoscendo l’importanza dell’energia come elemento di sopravvivenza del territorio e della sua economia, e della necessità di utilizzare energia rinnovabile per garantire un impatto ridotto sull’ambiente, la sezione del Club alpino italiano di San Severino, in relazione alla costruzione dell’impianto eolico in oggetto ancora in fase di Valutazione di impatto ambientale, manifesta preoccupazione riguardo alla realizzazione dell’opera ritenendo poco chiaro il rapporto costi-benefici in termini energetici, economici, sociali e soprattutto ambientali per la comunità locale.

Tale preoccupazione risulta ulteriormente rafforzata stante i pareri negativi già espressi dalla Soprintendenza delle Marche e dal Comune di San Severino.

Per tali motivi, il Direttivo esprime posizione contraria alla realizzazione dell’opera. Il Cai è favorevole a una produzione eolica funzionale a un utilizzo efficiente dell’energia, dimensionata su comunità energetiche e a sostegno delle economie montane dell’entroterra.