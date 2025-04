Summer School con 30 borse di studio da 1.200 euro per giovani da 18 a 35 anni

L’Ambito territoriale sociale presso l’Unione montana informa che sono aperte le candidature per partecipare alla summer school “Fresco” (Formazione ricerca educazione per lo sviluppo delle competenze e l’orientamento dei giovani), l’innovativa summer school che si svolgerà a Matelica dal 3 al 20 giugno e che è organizzata dall’Unione montana di San Severino – Ats 17 in collaborazione con Unione Marca di Camerino – Ats 18, Unione montana Monti Azzurri – Ats 16, Scacco Matto Onlus, ActionAid International Italia, Cgil Macerata, Cisl Marche, Associazione degli Industriali di Macerata, Cna Associazione Territoriale di Macerata e Forum Regionale del Terzo Settore delle Marche.

Il progetto “Fresco” mira a valorizzare le competenze, i talenti e le aspirazioni dei giovani Neet, incrementando le loro opportunità occupazionali attraverso un approccio pratico e multidisciplinare, in due percorsi distinti: Fresco Immagina, dedicato alla scoperta e valorizzazione del territorio attraverso storytelling, fotografia, grafica e marketing territoriale, e Fresco Spazio, focalizzato sulla riqualificazione e innovazione di spazi pubblici, con tecniche di design, artigianato e sostenibilità ambientale.

La partecipazione è gratuita, con 30 borse di studio da 1.200 euro ciascuna per i giovani selezionati. Potranno partecipare cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 5 maggio, alle ore 17, tramite email (protocollo@umpotenzaesino.it), posta raccomandata o consegnate a mano presso la sede dell’Unione montana a San Severino.

Informazioni dettagliate, bando e modulo di iscrizione sono disponibili sui siti www.ats17.it e www.umpotenzaesino.it.

Contatti: giulia.vitali@umpotenzaesino.it, telefono 0733 637 245 int.2