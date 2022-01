La Rhütten San Severino del presidente Ortenzi posticipa il primo impegno dell’anno, coincidente con la 2^ giornata del girone di ritorno.

Il match Basket Macerata- Rhütten si disputerà sabato 5 febbraio. L’unica partita in programma che è stata regolarmente disputata è quella tra il Victoria Fermo e l’88ers Civitanova, vinta dagli ospiti per 53-46, ma giocata in anticipo il 22 dicembre scorso.

Tutte le altre sfide della 2^ di ritorno sono state rinviate.