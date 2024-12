I 90 anni di Simeg, Carlo Rotini: “Le persone e la relazione sono al centro del nostro universo di valori”

L’azienda Simeg ha voluto celebrare il suo 90° anniversario con clienti, fornitori e partners a livello nazionale che da anni condividono il progetto aziendale. Un grande evento che ha raccolto nelle Marche esponenti di molte importanti realtà italiane del settore del marmo e dell’arredamento.

La famiglia Rotini ha accolto gli ospiti in azienda, offrendo un percorso di scoperta all’interno dello stabilimento produttivo di San Severino, una visita esclusiva nei luoghi che racchiudono tutto il sapere e la cultura della lavorazione del marmo e delle pietre.

La prestigiosa Filarmonica di Macerata è stata la location della cena evento, il momento più importante all’interno delle celebrazioni del 90° anniversario. La scelta non è stata casuale, nell’intento di offrire agli ospiti una serata memorabile in una delle locations storiche e delle città più

rappresentative del territorio. Ad accogliere gli ospiti, una serie di installazioni inaspettate e sorprendenti, pensate per esprimere la visione di Simeg del design consapevole. Lungo la scalinata e nel foyer del teatro irrompono isole di verde e pietra, di natura e materia. Dall’erba e dalle piante spuntano, eleganti e sofisticati, i pezzi unici che derivano dai materiali di scarto o in eccesso. Dagli scarti di marmo alla creazione di opere d’arte, dai magazzini dell’azienda agli spazi dell’abitare. Un rituale virtuoso che celebra la perfezione della natura e l’importanza di un design capace di dare nuova vita alla materia.

Alla cena evento, allestita nella suggestiva atmosfera del teatro, hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, il Dirigente scolastico dell’Itts “Divini” Sandro Luciani, il presidente e il direttore di Confindustria Macerata, Sauro Grimaldi e Gianni Niccolò, insieme ai rappresentati del Gruppo giovani imprenditori, e le principali aziende fornitrici, clienti e partners di Simeg a livello locale e nazionale.

Durante la serata è stato proiettato un video di racconto dei 90 anni di storia di Simeg attraverso le tappe miliari del percorso aziendale e familiare.

Oliviero Rotini ha poi emozionato tutti gli ospiti con il suo ricordo dei personaggi chiave della storia di Simeg, dal fondatore Nello Grandinetti a Mario Rotini, coloro che non solo hanno dato avvio al progetto Simeg, ma soprattutto che ne hanno plasmato la filosofia e i valori.

La presentazione della nuova campagna video di Simeg, in anteprima assoluta, ha introdotto l’intervento di Carlo Rotini che, con grande determinazione e passione, ha sottolineato come il percorso dell’azienda sia una sfida al miglioramento continuo, una sfida che può essere affrontata

solo grazie al contributo di tutti coloro che partecipano al progetto: clienti, fornitori, partners, e, ovviamente, al primo posto tutti i collaboratori, i veri artefici del successo dell’azienda. Carlo Rotini ha voluto con sé sul palco tutti i dipendenti presenti in sala per tributare loro l’applauso sentito, l’affetto e la gratitudine da parte della famiglia e di tutti i presenti. “Le persone e la relazione sono al centro dell’universo di valori di Simeg. Questo è il nostro capitale più grande, di cui ci prendiamo cura ogni giorno. Ed è anche la principale eredità che i nostri primi 90 anni di storia ci hanno lasciato, e di cui facciamo tesoro”, ha commentato Carlo Rotini. “Questa serata è stata ancora più bella di come l’avessi immaginata – ha aggiunto Oliviero Rotini -. In

uno scenario sempre più complesso, mutevole, sfidante la nostra forza è quella di poter contare su una rete di persone e di realtà che condividono i nostri valori e che sono parte integrante della vita di Simeg. Mi riempie di orgoglio vedere qui con noi i nostri principali partners, molti dei quali hanno percorso chilometri per raggiungerci e condividere con noi questo momento a cui teniamo particolarmente”.