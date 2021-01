‘Auschwitz’, i versi di Quasimodo per il Giorno della memoria

Il Premio Nobel Salvatore Quasimodo (1901-1968), uno dei maggiori poeti del Novecento, ha scritto “Auschwitz”, uno dei componenti più struggenti e partecipati ispirati all’Olocausto, l’immensa tragedia provocata dai nazisti che hanno sterminato milioni di ebrei, zingari, omosessuali, socialisti, comunisti e antifascisti.

Nonostante la presenza di negazionisti e di nostalgici neonazisti, l’Olocausto rimane un evento che è stato condannato dalla Storia dell’umanità, che non può avere giustificazioni morali, politiche e giuridiche e che deve essere sempre presente nella nostra memoria individuale e collettiva.

Il cancello di Auschwitz



Laggiù, ad Auschwitz, lontano dalla Vistola,

amore, lungo la pianura nordica,

in un campo di morte: fredda, funebre,

la pioggia sulla ruggine dei pali

e i grovigli di ferro dei recinti:

e non albero o uccelli nell’aria grigia

o su dal nostro pensiero, ma inerzia

e dolore che la memoria lascia

al suo silenzio senza ironia o ira.

Tu non vuoi elegie, idilli: solo

ragioni della nostra sorte, qui,

tu, tenera ai contrasti della mente,

incerta a una presenza

chiara della vita. E la vita è qui,

in ogni no che pare una certezza:

qui udremo piangere l’angelo il mostro

le nostre ore future

battere l’al di là, che è qui, in eterno

e in movimento, non in un’immagine

di sogni, di possibile pietà.

E qui le metamorfosi, qui i miti.

Senza nome di simboli o d’un dio,

sono cronaca, luoghi della terra,

sono Auschwitz, amore…

Da quell’inferno aperto da una scritta

bianca: “Il lavoro vi renderà liberi”

uscì continuo il fumo

di migliaia di donne spinte fuori

all’alba dai canili contro il muro

del tiro a segno o soffocate urlando

misericordia all’acqua con la bocca

di scheletro sotto le docce a gas…

Restano lunghe trecce chiuse in urne

di vetro ancora strette da amuleti

e ombre infinite di piccole scarpe

e di sciarpe d’ebrei: sono reliquie

d’un tempo di saggezza, di sapienza

dell’uomo che si fa misura d’armi,

sono i miti, le nostre metamorfosi.

Sulle distese dove amore e pianto

marcirono e pietà, sotto la pioggia,

laggiù, batteva un no dentro di noi,

un no alla morte, morta ad Auschwitz,

per non ripetere, da quella buca

di cenere, la morte.