Fabrizio Castori compie l’ennesima impresa: la Salernitana sale in serie A

Promozione storica per la Salernitana, che batte il Pescara per 3-0 e torna in serie A dopo 23 anni. Al termine della gara Fabrizio Castori è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il mister che, come noto, è “cittadino onorario” del Comune settempedano.

Fabrizio Castori e il suo vice Riccardo Bocchini



Mister Castori, cosa sta provando?

“Una grandissima emozione e gioia. Vincere un campionato è una cosa stupenda, soprattutto farlo in una piazza come questa. E’ stato un campionato molto difficile, il traguardo ci riempie di soddisfazione”.

Era arrivato con un certo scetticismo ad inizio stagione, ha avuto il Covid, ma ha saputo costruire un gran gruppo. Ha un valore doppio questa promozione?

“Assolutamente. Intanto un campionato si vince col gruppo, con l’entità morale da squadra. Qui dall’inizio si sono calati nella realtà e oggi raccolgono i frutti di un lavoro meritato sul campo”.

Com’è nato questo gruppo? Ci racconti come ha fatto.

“Non esistono segreti nel calcio”.

Delio Rossi è l’ultimo allenatore ad aver conquistato la promozione in serie A con la Salernitana. Ha speso parole di apprezzamento per lei, è contento di questo?

“Sono molto contento di quelle parole. Mi fa piacere e lo ringrazio”.

E’ il secondo campionato che vince in B.

“Sì, ma è la decima considerando le altre categorie. Sono salito in A col Carpi e poi sono retrocesso, ma mi ero ripromesso che ci sarei tornato e l’ho fatto quest’anno”.

Si sente pronto per questa serie A?

“Assolutamente, non vedo l’ora”.