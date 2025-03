I bambini dell’Asilo nido visitano il municipio e incontrano il sindaco Piermattei

Un’esperienza indimenticabile quella vissuta dai piccoli alunni dell’Asilo nido comunale che hanno avuto l’opportunità di visitare il palazzo municipale vivendo quella che potrebbe essere ricordata come la loro prima lezione di educazione civica.

Ad accogliere bambine, bambini e maestre all’ingresso del palazzo è stato il sindaco Rosa Piermattei. Il primo cittadino ha dato il benvenuto al giovane gruppo, accompagnandolo poi nella grande sala consiliare, dove ha illustrato in modo semplice e coinvolgente il funzionamento dell’Amministrazione comunale e l’importanza delle istituzioni locali.

La visita è proseguita attraverso le altre sale del piano nobile del municipio, con soste significative nella Sala degli Stemmi, in cui i bambini hanno potuto ammirare gli emblemi storici della città, e nella Galleria d’arte moderna.

I piccoli visitatori, visibilmente incuriositi dagli ambienti, hanno seguito con attenzione il percorso, mostrando interesse per le spiegazioni fornite.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività educative promosse dall’Asilo nido comunale, volte a favorire la conoscenza del territorio e delle istituzioni da parte dei più piccoli, contribuendo allo sviluppo del senso civico e dell’appartenenza alla comunità.

Il sindaco Piermattei ha espresso grande soddisfazione per l’incontro, sottolineando l’importanza di avvicinare fin dalla tenera età i cittadini alle istituzioni: “È fondamentale che i nostri bambini crescano con la consapevolezza del ruolo delle istituzioni e dell’importanza della partecipazione attiva alla vita comunitaria. Incontri come questo rappresentano un primo passo in questa direzione”.

I piccoli ospiti per ringraziare dell’accoglienza hanno consegnato al sindaco una simbolica chiave di cartone della loro scuola e lo hanno invitato a fare visita quando gli impegni istituzionali glielo consentiranno.