Villa Berta, pranzo sociale per atleti e dirigenti della “San Severino Volley”

La società San Severino Volley ha festeggiato con i propri tesserati ritrovandosi per un pranzo sociale a Villa Berta. C’erano famiglie, dirigenti e allenatori. A rappresentare il club che veste la maglia della Sios Novavetro e che per la nuova stagione è tornato in serie B il presidente Cesare Martini, il direttore sportivo Giovanni Soverchia e tutti i membri del direttivo societario.

A portare i saluti dell’Amministrazione locale è intervenuto l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, il quale si è complimentato con tecnici e dirigenti per lo straordinario lavoro svolto: “Da sempre la società San Severino Volley – ha detto – è un punto di riferimento per la nostra città, per tantissimi giovani, per quello che ha rappresentato, rappresenta e continuerà a rappresentare”.