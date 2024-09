In Coppa Italia gioca Pagliari squalificato: la Settempeda si scusa ed elogia l’Aurora Treia per la sportività

Nella gara di Coppa Italia fra Settempeda e Aurora Treia (vinta dai biancorossi, sabato scorso, in casa per 2-0) il giocatore Giorgio Pagliari ha giocato titolare, e per tutti i 90’, ma non era idoneo a scendere in campo per via di una vecchia squalifica che aveva subìto ai tempi della Maceratese (dicembre 2023, sempre in una gara di Coppa): per questa sanzione disciplinare non avrebbe dovuto disputare il match.

Ora, con una nota, la dirigenza della Settempeda interviene sull’episodio.

“Innanzitutto è doveroso scusarsi con gli avversari della partita, con tutte le altre società e con gli addetti ai lavori per lo spiacevole episodio; poi si vuole evidenziare che, come viene fatto ogni anno, sono state rispettate anche stavolta tutte le procedure di verifica e controllo sulla posizione regolamentare dei giocatori della rosa e che, purtroppo, in questo caso è mancata la dovuta attenzione riguardo il nome di Pagliari. Infine la Settempeda ci tiene a precisare che la questione è stata frutto di una svista e che non avrebbe mai fatto giocare, e mai lo farà, un suo tesserato con la consapevolezza e la certezza che egli sia soggetto a squalifica. Per concludere, la dirigenza biancorossa ringrazia l’Aurora Treia per la decisione presa di non presentare ricorso: decisione che sarebbe stata più che legittima, dimostrando in questo caso grande sportività e dando un bell’esempio con un comportamento che le rende onore e scegliendo di confermare quanto ha espresso il campo”.