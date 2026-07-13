San Severino riconfermata eccellenza dal Touring club con la Bandiera arancione

San Severino si riconferma ufficialmente tra le perle dell’accoglienza e del patrimonio storico-culturale regionale ed italiano. Nel suggestivo borgo di Ostra, in provincia di Ancona, il Touring club italiano ha riconfermato il prestigioso vessillo della Bandiera arancione del Tci alla nostra città d’arte in occasione della 25^ edizione della manifestazione celebrativa regionale.

A rappresentare l’Amministrazione comunale è stato il consigliere Alberto Capradossi che ha sfilato insieme ai rappresentanti e ai gonfaloni dei 30 Comuni marchigiani insigniti dell’importante marchio di qualità turistico-ambientale. L’evento è culminato presso il teatro “La Vittoria” con la consegna formale delle Bandiere alla presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

La Bandiera Arancione premia quelle piccole località dell’entroterra che non solo godono di un patrimonio di assoluto pregio, ma sanno esprimere un’accoglienza turistica di eccellenza, sostenibile e a misura d’uomo.

A margine della consegna del riconoscimento, il consigliere Alberto Capradossi ha espresso la grande soddisfazione di tutta la comunità facendosi portavoce dell’Amministrazione comunale:

“La riconferma della Bandiera arancione da parte del Touring club italiano premia il grande lavoro che stiamo facendo per la promozione del nostro territorio, delle sue bellezze storiche e architettoniche, delle sue strutture ricettive, delle sue eccellenze e di una realtà unica. Un grazie, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, va a quanti si impegnano per l’accoglienza, per la cura e il decoro urbano e per il mantenimento di un brand che ci inserisce in un circuito nazionale molto importante”.

A San Severino la Bandiera arancione sventola dal 2022. La riassegnazione di quello che è uno dei veri simboli del Touring club italiano consolida il posizionamento strategico della Città degli Smeducci tra i borghi più pittoreschi e strutturati della provincia di Macerata e dell’intera regione, confermando l’efficacia delle proprie politiche di valorizzazione integrata che uniscono arte, natura e ospitalità d’avanguardia.