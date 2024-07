“San Severino Trail & Run”: Luca Falistocco protagonista all’Eco Trail Monte Lago

Un fine giugno importante per gli atleti del “San Severino Trail&Run”, gruppo Polisportiva Serralta, che sono finiti sugli scudi grazie ai risultati ottenuti nell’impegno sostenuto di recente a Muccia, dove si è svolto il “Eco Trail Monte Lago”, gara di corsa in montagna valida per il Campionato regionale.

Sedici i km percorsi dai tanti protagonisti di questa corsa che ha presentato un percorso impegnativo tutto in montagna (seicento i metri di dislivello) e che era riservata a uomini e donne suddivisi nelle cateorie Assoluti, Master e Allievi.

Ottimi riscontri sono arrivati dai corridori settempedani, in particolare da Luca Falistocco, grande protagonista e autore di una prova super che l’ha portato sul terzo gradino del podio a livello regionale e a primeggiare nella categoria di appartenenza.

Tra gli altri atleti in lizza con la canotta settempedana merita un elogio anche Luca Di Prenda, che si è portato a casa un terzo posto di categoria.

A testimonianza della giornata eccellente della squadra di San Severino è arrivato un secondo posto assoluto nella classifica riservata ai team.

Ecco i nomi di chi ha partecipato alla gara : Antinori Simone, Bertini Luigi, Bracci Matteo, Carletti Massimo, Di Prenda Luca, Falistocco Luca, Lezzerini Augusto, Morelli Stefano, Paluello Nicolò, Tacchi Alessandro.

Roberto Pellegrino