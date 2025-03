Circolo di scacchi in crescita: nuova sede e affiliazione Acli. Ad aprile parte anche un corso yoga

L’associazione “La Torre Smeducci” di San Severino sta dando impulso alla propria attività investendo tempo e risorse su diversi fronti.

Innanzi tutto il Circolo – denominato “Sotto scacco” – ha una nuova sede, spaziosa e confortevole, nel cuore del borgo Conce, al civico numero 13.

In secondo luogo il circolo si è affiliato all’U.S. Acli e questo gli consente di avere un supporto organizzativo e burocratico di notevole importanza.

La “regina” delle proposte – è proprio il caso di dirlo – riguarda ovviamente il gioco degli scacchi, grazie all’impronta che sta lasciando l’istruttore Marco Pelagalli, responsabile del Circolo.

E’ in corso, infatti, l’iniziativa “Fai la tua mossa…” che prevede un corso serale per gli adulti (due lezioni di prova, due livelli di gioco: principiante e intermedio), tutti i martedì dopo cena, e un corso per i più piccoli (dai 5 agli 11 anni), tutti i giovedì e venerdì. Per informazioni si può chiamare il 3518607628.

Ad aprile, invece, inizierà una nuova attività. Si tratta di un corso di yoga che si svilupperà all’interno della sede del Circolo con incontri settimanali. La prima lezione sarà gratuita, mentre il costo mensile del corso sarà di 35 euro. Gli incontri si terranno il lunedì o il martedì. Per informazioni, in questo caso, si può chiamare il numero 338 2591521.

Infine, l’associazione aderisce anche a un’altra manifestazione, in programma sabato 15 marzo, a San Severino. Si tratta di “Salute in cammino”, con ritrovo alle 15.30 in Piazza del Popolo. I partecipanti seguiranno a piedi un itinerario urbano alla scoperta delle fontane cittadine e poi saliranno in municipio per una visita al piano nobile del palazzo comunale, dove si trova la Galleria di arte modena del Comune di San Severino.