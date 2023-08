La Fipav ha pubblicato l’elenco delle formazioni di serie B aventi diritto a partecipare ai rispettivi campionati e in serie B maschile ci sono 8 squadre al via, ormai delle affezionate a questo torneo.

Al via, oltre alla Sios Novavetro San Severino, neopromossa, ci sono la Nova Volley Loreto, che ha cambiato guida tecnica passando da Giombini all’abruzzese Gervasio Iurisci, primo tecnico non marchigiano nella storia della società del presidente Massaccessi e un gruppo sempre più a trazione loretana.

Tutto confermato a Osimo, Castelferretti, Macerata e Volley Potentino con squadre già competitive che sono state ulteriormente rafforzate. La novità è il cambio di denominazione in The Begin Hotel per Ancona che si presenta al via con il titolo dell’Accademia Volley che continua a curare il settore giovanile.

Infine l’altra neopromossa Fano ha ceduto il titolo alla Cucine Lube che ritenta l’avventura in B con i suoi giovani dopo la retrocessione della passata stagione. La formazione dei cucinieri è guidata da coach Rosichini e dal settempedano Alessandro Paparoni.

Questo, comunque, l’elenco delle tredici squadre del girone E:

Nef Resalmone Ancona

Nova Volley Loreto 2014

Paoloni Macerata

Pallavolo Sabini Ancona

Volley Potentino Potenza Picena

Sios Novavetro San Severino Marche

The Begin Volley Ancona

Beach & Park Volley Repubblica San Marino

SAB Group Rubicone (Forlì-Cesena)

Querzoli Volley Forlì

Pietro Pezzi Ravenna

ASD 4 Torri 1947 Ferrara

Cucine Lube Civitanova