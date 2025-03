Operazione dei Carabinieri: un arresto, denunce e ritiro di patenti

I Carabinieri della Compagnia di Tolentino, in collaborazione con il Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas), hanno condotto un’operazione di controllo straordinario sul territorio. L’attività, mirata alla prevenzione di reati predatori e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ha incluso posti di blocco sulle principali arterie stradali e verifiche in diversi esercizi pubblici.

Nel corso dell’operazione è stato arrestato un 22enne a San Severino in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Ancona. Il giovane dovrà scontare 8 mesi e 2 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2022 e il 2023. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Fermo.

Due cittadini egiziani invece sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per essersi rifiutati di esibire i documenti di riconoscimento ai militari. Si tratta di un 46enne residente a Foligno e di un 23enne di San Severino.

Segnalati poi due giovani per droga: un 19enne di San Severino e un 28enne di Macerata, entrambi trovati in possesso di piccole quantità di hashish, sequestrate dai militari. La Prefettura di Macerata è stata informata.

Ritirate infine due patenti di guida: una per mancata conversione di patente estera oltre il termine consentito e l’altra per guida con patente scaduta.

L’operazione rientra nel piano di intensificazione dei controlli sul territorio, volto a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare fenomeni di illegalità.