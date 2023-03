Emanuele Ruggeri non è più l’allenatore della Settempeda. E’ ufficiale l’addio del tecnico di San Severino alla panchina biancorossa. Le dimissioni che Ruggeri aveva deciso di presentare dopo la sconfitta di Montecosaro (3-0 per la Vigor) sono state accettate dalla società che, dopo un’attenta e analisi, ha deciso di dar seguito alla volontà del mister, il quale lascia l’incarico di allenatore della Settempeda dopo sette stagioni. A questo punto la dirigenza biancorossa deve trovare il sostituto. Vedremo nelle prossime ore chi sarà dunque il nuovo allenatore della squadra di San Severino che, come noto, milita nel campionato di 1^ categoria, dove è attualmente quarta in classifica.