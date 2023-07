E’ tornata dalla Valle d’Aosta con buoni risultati la spedizione agonistica del team Fast Forward di San Severino, impegnata nella prova del Campionato italiano di enduro mountain bike svoltasi a La Thuile lo scorso fine settimana.

Il giovane cingolano Filippo Sordini ha chiuso in decima posizione la sua gara nella categoria Allievi (più di 80 partecipanti arrivati da tutt’Italia), così come il capitano Matteo Barigelli ha ottenuto il decimo posto nella categoria M1. Costretto al ritiro, invece, a causa di una caduta, il settempedano Riccardo Crocenzi mentre stava disputando un’ottima prova nella categoria Junior. Ora per gli atleti del “Fast Forward” una pausa estiva in vista del campionato regionale marchigiano che inizierà a settembre.

In ogni caso la partecipazione agli “Italiani” in Valle d’Aosta sono serviti al team come esperienza di crescita e di confronto con i più forti enduristi del panorama nazionale, basti pensare al record di iscritti alla competizione – quasi 400 fra uomini e donne – e al livello altissimo del percorso, sia tecnicamente che fisicamente, non tanto per il dislivello pedalato in salita, quanto per le caratteristiche uniche dei sentieri (in alcuni passaggi da vero “pelo sullo stomaco”) fra contropendenze, radici, polvere, rock garden, tratti super veloci alternati a sezioni con tornanti ripidi e stretti.