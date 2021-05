Itis, “Aiutiamo il nostro pianeta”: le iniziative degli studenti

“Aiutiamo il nostro pianeta”. Questo lo slogan e il titolo dell’iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico “Divini” di San Severino. Patrocinata dal Comune e organizzata in collaborazione con l’associazione N’Sea yet e il Circolo “Il Grillo” di Legambiente, la manifestazione si è chiusa nella suggestiva cornice del chiostro di San Domenico con la consegna di premi e riconoscimenti agli studenti delle classi coinvolte.

Tra questi i ragazzi e le ragazze della 2^G, che hanno realizzato il lavoro “Riutilizziamo la plastica tutti assieme”, nonché gli alunni della 3^GR, che hanno realizzato un libro fotografico allo scopo di sensibilizzare e informare quante più persone possibili sull’utilizzo di oggetti di plastica sostituendoli con elementi più ecosostenibili.

Il progetto del libro, di cui una copia autografata da tutti gli studenti coinvolti è stata donata al sindaco Rosa Piermattei, è nato a seguito dell’incontro con l’associazione napoletana N’Sea yet. Tra gli obiettivi del sodalizio quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità dell’inquinamento da plastica in mare.

Il libro, dal titolo emblematico “Smart Alternatives”, è stato strutturato attraverso coppie di immagini: da una parte l’oggetto di plastica e dall’altra la sua alternativa. Una proposta vincente a misura di ambiente.

Consegnati anche gli attestati ai 12 studenti che hanno partecipato al corso sull’audiovisivo tenuto dalla giornalista Barbara Olmai e dal blogger Marco Costarelli: lo spot realizzato e il backstage saranno divulgati prossimamente tramiti i canali del “Divini”.

Infine, i ragazzi di Chimica hanno simbolicamente omaggiato i loro coetanei con una serie di borracce come premio per la collaborazione fornita durante un loro progetto: hanno riciclato degli spruzzini (contenitori di plastica che usiamo per pulire i nostri ambienti) riempiendoli con alcool e sostanze igienizzanti per disinfettare mani e ambienti in ogni classe.

A portare il saluto all’iniziativa, oltre al dirigente dell’Itts “Divini”, Sandro Luciani, anche il sindaco Rosa Piermattei e le referenti del Circolo “Il Grillo”, Donella Bellabarba, e dell’associazione N’Sea Yet.