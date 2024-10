Giornata Fai d’autunno: guide d’eccezione gli studenti del Liceo “Bambin Gesù”

Buona partecipazione di turisti e visitatori in occasione della Giornata Fai d’autunno che si è svolta domenica a San Severino. Circa 300 persone hanno visitato alcuni dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico-artistico settempedano come il chiostro del Duomo antico di Castello al monte, la chiesa delle Clarisse e l’Istituto delle suore convittrici del Bambin Gesù.

Le visite guidate, curate dai ragazzi dell’indirizzo Liceo Linguistico e dell’indirizzo Liceo delle Scienze umane del “Bambin Gesù”, hanno offerto ai partecipanti una narrazione ricca di particolari storici e artistici, sia al mattino che nel pomeriggio.

Il percorso ha incantato i visitatori non solo per il valore culturale dei siti, ma anche per il contesto naturalistico unico, visibile dal Castello. L’evento ha raggiunto il culmine con la suggestiva illuminazione serale del chiostro, che ha trasformato il luogo in una cornice unica animata dallo spettacolo di luci.

L’assessore alla Cultura e vice sindaco della Città di San Severino Marche, Vanna Bianconi, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: “La Giornata Fai ci ha permesso di valorizzare, ancora una volta, il nostro ricco patrimonio culturale e naturale. È stato emozionante vedere così tante persone, soprattutto giovani, riscoprire le bellezze della nostra amata città. Questo dimostra quanto essa abbia veramente molto da offrire a tutti”.

L’evento ha confermato l’importanza della collaborazione tra enti locali, scuole e la Fondazione Fai per sensibilizzare i cittadini alla conservazione del patrimonio culturale italiano, sottolineando ancora una volta l’unicità e l’attrattiva dei tesori settempedani.