Cartellino rosso al nutri-score: ‘Difendiamo i prodotti italiani’

Ieri a San Severino la sezione locale di Fratelli d’Italia ha organizzato un sit-in contro il nutri-score, il sistema di etichettatura a “semaforo” dei prodotti agroalimentari, pensato per danneggiare il Made in Italy. “La tutela del nostro territorio – hanno sottolineato i promotori dell’iniziativa – passa anche attraverso la difesa dei prodotti italiani, eccellenze riconosciute in tutto il mondo”.

Alla manifestazione hanno partecipato con i propri prodotti le aziende agricole settempedane di Cinzia Anibaldi e CampagnaMagna.

Erano presenti, oltre al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Tiziana Gazzellini, anche il responsabile provinciale, Massimo Belvederesi, i consiglieri regionali di FdI, Elena Leonardi e Pierpaolo Borroni, e il coordinatore del dipartimento “Agricoltura ed eccellenze italiane”, Renato Frontini.