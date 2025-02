A lezione dai “maestri di tappezzeria” di Poltrona Frau: uno di loro è il settempedano Mario Maccari

Poltrona Frau consolida il suo impegno nel preservare e tramandare il savoir-faire artigianale che da oltre un secolo rappresenta il cuore pulsante dell’azienda. Con il progetto di formazione “Atelier dei Saperi”, la maestria degli artigiani esperti viene valorizzata e trasmessa ai più giovani, assicurando che le tecniche tradizionali e l’eccellenza artigianale rimangano vive per le future generazioni.

Questo progetto ha preso avvio con il primo corso di formazione organizzato dall’azienda per partecipanti esterni e nasce grazie a una collaborazione virtuosa tra Poltrona Frau, Regione Marche, IAL Marche Sri Impresa Sociale, Confindustria Macerata e Assindustria Servizi srl, con il sostegno del programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori).

Il programma Gol, parte del Pnrr e finanziato dai fondi europei NextGenerationEU, è un’iniziativa di Politiche attive del lavoro che mira a promuovere l’occupazione e la riqualificazione professionale. Grazie a una stretta sinergia tra pubblico e privato, il programma offre percorsi formativi innovativi per favorire l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Attraverso questa iniziativa Poltrona Frau ribadisce il proprio ruolo attivo nella promozione dell’occupazione e nella riqualificazione professionale sul territorio. Il corso, registrato nel catalogo Formica della Regione Marche, si pone l’obiettivo di formare modellisti di pelletteria, una figura che integra conoscenze teoriche e competenze pratiche su tutto il processo produttivo aziendale, dalle fasi di taglio e cucitura fino alla tappezzeria

Durante le 500 ore complessive di formazione suddivise tra teoria (62 ore), laboratorio pratico (238 ore) e stage (200 ore) i partecipanti entrano a contatto diretto con le tre Business Units di Poltrona Frau (Residential Living. Interiors in Motion Custom Interiors) acquisendo un livello di qualificazione EOF 4. La parte teorica comprende argomenti come accoglienza, sicurezza, storia aziendale e marketing, mentre la formazione pratica si svolge direttamente nei reparti produttivi, sotto la quida di artigiani esperti e di figure interne altamente qualificate.

A rendere unico il corso è anche il team di docenti, composto da due “Maestri di Tappezzeria” – Mario Maccari di San Severino e Claudio Nasini di Tolentino – con una lunga esperienza in Poltrona Frau, affiancati di alcuni dipendenti delle tre Business Units. Grazie alla loro competenza e passione, questi maestri guidano gli allievi in un percorso di apprendimento che combina tradizione e innovazione, offrendo loro un’opportunită concreta per entrare nel mondo del lavoro con competenze altamente specializzate.

“Preservare e tramandare il nostro patrimonio artigianale è essenziale per noi – afferma Nicola Coropulis, ceo di Poltrona Frau -. ‘Atelier dei Saperi’ non è solo un progetto di formazione, ma un simbolo del nostro impegno nel valorizzare il capitale umano e nel mantenere vive le tradizioni artigianali, trasmettendo le competenze alle nuove generazioni. Con questa iniziativa, rafforziamo anche il legame con il territorio, restituendo ciò che esso ci ha dato e contribuendo alla crescita e alla formazione dei talenti del futuro”.

Il progetto, avviato il 14 ottobre scorso, segna una tappa fondamentale nella storia dell’azienda, rappresentando al contempo un prezioso contributo alla costruzione di un futuro sostenibile per il settore. Inoltre l’iniziativa mira a valorizzare il territorio e a supportare le Politiche attive per il lavoro.