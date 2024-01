Open day all’Ipsia “Ercole Rosa” per le Giornate dell’orientamento

Porte aperte all’Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato “Ercole Rosa”. Nella storica sede di via Salimbeni, in occasione delle Giornate dell’orientamento, si è svolto un open day rivolto alle alunne e agli alunni degli Istituti comprensivi del territorio. A fare visita all’istituto, all’officina meccanica, all’aula sistemi e automazione e ai vari laboratori che sono stati arricchiti con strumenti sempre più tecnologici e innovativi, anche il sindaco Rosa Piermattei, invitata dal dirigente scolastico Sandro Luciani.

Nel corso dell’open day sono stati anche presentati la nuova offerta formativa e gli sbocchi occupazionali attuali e futuri che da sempre premiano la scelta dell’Ipsia “Ercole Rosa”.

Alla giornata era presente anche Gabriele Prato, presidente del direttivo territoriale di San Severino di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo.