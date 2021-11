Serralta, secondo ko di fila: l’Union Picena vince 1-0

Non sono pochi i motivi di rammarico per il Serralta che cade in casa (seconda volta in stagione) rimediando il secondo ko di fila in campionato. Vince di misura l’Union Picena che sfrutta un rimpallo e un’incertezza difensiva in prossimità dell’intervallo per segnare il gol che decide il match. Dicevamo delle recriminazioni dei gialloblù e si può affermare che siano fondate, visto che il Serralta ha dominato il primo tempo nel quale ha fallito almeno quattro nitide occasioni e anche nella ripresa, pur avendo meno chance clamorose, ha costruito diverse potenziali opportunità per trovare almeno il pareggio. Non c’è stato nulla da fare, invece, per i ragazzi di casa che hanno sciorinato bel gioco e manovre ficcanti e pregevoli che hanno messo costantemente in affanno gli ospiti (quarta forza del girone) costretti sulla difensiva e che sono riusciti a scamparla per l’imprecisione sotto porta dei giocatori gialloblù. Insomma, si è vista l’ennesima partita giocata al meglio e alla quale manca solo un risultato positivo che sembra ora necessario per muovere e migliorare la classifica e l’auspicio è che la squadra possa raccogliere quanto merita fin dal prossimo impegno, ancora in casa e ancora contro un rivale di vertice, con il Colbuccaro (venerdì 3 dicembre ore 21).

La cronaca

E’ il primo dei due match casalinghi in calendario per il Serralta quello contro l’Union, squadra di Potenza Picena. Compito non semplice visto che gli ospiti stazionano in piena zona play off. Serralta che recupera qualche pedina e va in campo forte delle ottime prestazioni fatte in quasi tutti i turni di campionato anche se spesso sono mancati i risultati. L’approccio dei gialloblù è ottimo e fin da subito il pallino del gioco è in mano ai ragazzi di casa che mostrano tanta qualità nelle azioni e la giusta determinazione. Il primo tempo è interamente di marca settempedana con l’Union costretto a chiudersi ed a giocare esclusivamente in difesa e spesso in difficoltà nel contenere le ottime trame di un Serralta in serata di grazia. Intensità, ritmo, efficacia sono gli ingredienti che usano i locali e che portano ad avere moltissime occasioni, alcune delle quali clamorose. Fra queste segnaliamo quella di Pinkowski che viene anticipato all’ultimo, le due di Moretti con la prima davanti al portiere che ribatte con il corpo, quelle di Pelagalli con due conclusioni a giro che escono di un soffio. Unica pecca del Serralta quella di non essere cinico e preciso sotto porta e questo non consente ai locali di essere avanti nel punteggio. Altro motivo di rammarico l’ennesimo gol in stagione annullato per fuorigioco a Bernabei e anche questa volta l’azione era sembrata regolare. Gol mangiato gol subito o chi sbaglia paga, ebbene anche questa volta accade proprio questo. A pochi attimi dall’intervallo su un pallone lungo Cardorani esce e rinvia, la palla sbatte addosso a Ciccotti e poi di nuovo sul corpo del portiere gialloblù finendo poi tra i piedi dell’attaccante ospite che, pur colpendo sporco, riesce a mettere nella porta vuota. Episodio sfortunato e particolare che manda sotto il Serralta in maniera ingiusta e immeritata. La ripresa rispecchia la prima frazione con i gialloblù protesi in avanti e l’Union impegnato a difendersi ad oltranza che resiste al forcing e ai vari tentativi dei padroni di casa che non riescono però a trovare la via della rete e devono arrendersi ad un verdetto davvero ingiusto per quanto visto in campo.

SERRALTA: Cardorani, Magarelli, Rapaccioni, Vissani, Ciccotti, Lambertucci (35’st Valenti), Pinkowski, Panzarani, Bernabei, Moretti (40’st Cambriani), Pelagalli. A disp. Spadoni, Baruni Roland, Compagnucci, Bonifazi, Foe, Cappellacci, Di Bella. All. Francescangeli

Roberto Pellegrino