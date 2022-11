“L’Incanto di Natale”… E’ il calendario di eventi promosso dal Comune con la collaborazione della Pro loco e di tante associazioni settempedane in vista delle festività.

La rassegna è stata presentata dal sindaco Rosa Piermattei e dalla Giunta con un invito speciale a prendere parte alla cerimonia di accensione delle luci e all’apertura della Casa di Babbo Natale, domenica 4 dicembre, alle ore 18, in Piazza del Popolo.

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 9 in piazza, a cura della Pro loco, Mercatino di Natale e poi, alle 15.30, “Xmas Tour”: escursione con la guida Paola Poloni e degustazioni alla scoperta dei palazzi storici del centro. Sempre nel pomeriggio convegno dal titolo “I fratelli Crivelli”, con il professor Stefano Papetti, il professor Alessandro Delpriori e il professor Oronzo Mauro, dedicato alla musicologia, alla storia dell’arte e alla fortuna. L’iniziativa si terrà, alle 17, al Feronia. Sempre alle 17, in piazza, “Il pianista sul Maggiolone”.

Venerdì 9 dicembre, alle ore 18, “Music for Christmas”, spettacolo di artisti settempedani allo sbaraglio.

Sabato 10, dalle ore 17 sempre in piazza, “Rime insaponate”, bolle di sapone e poesia con Alekos il “poeta delle bolle”.

Domenica 11 dicembre “Aspettando il Natale in viale Eustachio”: in programma, dalle ore 15, degustazioni, musica, aperitivi e giochi, mentre alle 17, in piazza, concerto coro di voci bianchi e coro giovanile Joy Choir diretto da Tiziana Muzi.

Sabato 17, invece, “Giovani in concerto” al teatro Italia con l’Accademia Feronia. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Nel pomeriggio, alle ore 17, tombola di Natale con animazione in piazza. Per tutti vin brulè e servizio babysitting. L’appuntamento è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il rione di Contro e l’associazione Luci e Pietre.

Domenica 18, dalle 15, “Borgo Magico” a cura del Comitato centro storico e del Palio dei Castelli e “Festa dei bambini e dell’omino di pan di zenzero”. Iniziativa a cura della Pro loco in collaborazione con l’associazione Virgilio Puccitelli e l’associazione Luci e Pietre.

L’Accademia Feronia, a partire dalle ore 17, proporrà un’esibizione di tango argentino al teatro Feronia.

Mercoledì 21 concerto gospel al teatro Feronia con il San Severino Marche Blues Festival.

Giovedì 22 “Dialettando per vicoli”, spettacolo itinerante con la compagnia teatrale L’Alternativa. Appuntamento dalle ore 17 per le vie della città e in piazza.

Venerdì 23 dicembre, alle ore 21 al Feronia, “Concerto di Natale” con il Corpo filarmonico “Francesco Adriani”.

Sabato 24 “Babbo Natale in 500” con il Gruppo Amatori 500 dalle ore 16 per le vie della città. Sempre per la Vigilia di Natale vin brulè sotto l’albero di piazza, dalla mezzanotte, con il gruppo Scout.

Lunedì 26 dicembre Tombola di Natale con animazione, vin brulè, servizio babysitting dalle ore 17 in piazza con la Pro Loco e in collaborazione con il Rione di Contro e l’associazione Luci e Pietre.

Giovedì 29 laboratorio “Il Villaggio di Betlemme”, dalle ore 15 al Circolo Acli, con il Chorus Phoebi, l’associazione Il Sognalibro, la Storia toccata con Mano e la Pro Castello.

Sabato 31 dicembre “Capodanno fantastico” a Villa Collio con il comitato Rione Settempeda e i Backyard.

Il nuovo anno si aprirà nel segno della festa venerdì 6 gennaio con la Befana in piazza. Dalle ore 16.30 divertimento per tutti con la Pro loco e l’animazione di Multiradio.

Quest’anno tornerà – il giorno dell’Epifania – anche il Presepe vivente delle Marche, alla 58esima edizione, a cura dell’associazione Pro Castello, del rione di Contro e della Pro loco. Le scene della Natività invaderanno il centro storico, a partire dalle ore 14.30.

A Cesolo, infine, 9^ Mostra itinerante dei presepi, a cura dell’associazione Pro Cesolo, dal 21 dicembre al 6 gennaio.