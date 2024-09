Oscar Green 2024 di Coldiretti Marche: premiato anche il giovane Edoardo Grillo

Una grande festa ad Ancona per gli Oscar Green 2024, il premio di “Coldiretti giovani impresa” dedicato ai giovani capaci di coniugare tradizione a innovazione e trattare temi di attualità come la transizione ecologica e il digitale, l’etica, il recupero, la difesa del territorio e dell’ambiente.

All’edizione di quest’anno, la 18esima, hanno partecipato 41 giovani under 40 da tutta la regione. I progetti vincitori sono stati premiati da Maria Letizia Gardoni (presidente di Coldiretti Marche) e Arianna Bottin (delegata “Giovani impresa Marche”), dall’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, dall’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Ancona, Marco Battino, da Giorgio Guidi, ceo di The Hive, e dal direttore di Coldiretti Marche, Alberto Frau.

Frai vincitori anche il settempedano Edoardo Grillo, premiato per la categoria “L’impresa che cresce”.

Sotto le ali dei colombi: dopo il terremoto la torre colombaia del ‘500 diventa agriturismo

Il recupero di una torre colombaia del ‘500 per accogliere turisti. Un modo innovativo per ampliare la redditività dell’azienda già attiva nell’olivicoltura e nella produzione di olio extravergine di oliva. L’idea è venuta a Edoardo Grillo che lavora con la famiglia nell’azienda agricola di Cinzia Anibaldi a San Severino. L’attività, ereditata dai nonni nel 2013, è passata da due agli attuali 30 ettari. All’attività olivicola, centrata soprattutto sull’autoctona Orbetana (Sigillo di Campagna amica), nel corso degli anni si è affiancata anche l’attività di trasformazione di ortaggi e frutta. Dopo il terremoto del 2016 l’azienda ha dovuto riprendersi dai danni. Nel corso della ristrutturazione nasce l’idea di adibire la torre colombaia, unica nel territorio comunale, come agriturismo. Oggi conta 4 camere per 12 posti letto, è una meta ambita del turismo esperienziale e presto arriverà anche una piscina, a degno coronamento del percorso di un’azienda che cresce e fa crescere il territorio.