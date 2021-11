Settempeda: dopo 4 gare la Juniores è prima in classifica

Il primo posto in classifica (10 punti frutto di tre vittorie e un pari) dopo quattro giornate di campionato, fa capire il valore della juniores di mister Andrea Fattori che sembra avere potenzialità e qualità per puntare in alto. La trasferta sul campo del Santa Maria Apparente (gara terminata 0-0 ma la Settempeda avrebbe meritato il successo viste le tante occasioni create) ha fatto rallentare un po’ la marcia, ma non inficia il valore assoluto della squadra che può davvero fare un campionato di vertice (prossimo turno i biancorossi riposano poi trasferta a San Ginesio). L’aspetto da sottolineare è dato dal fatto che un gruppo molto rinnovato sia già unito e affiatato e già in grado di trovare la giusta intesa e amalgama. Il tutto è stato facilitato dal fatto che molti dei protagonisti saliti dalla squadra della categoria precedente si conoscono praticamente da sempre per aver iniziato a giocare insieme e questo ha permesso di accelerare la formazione del gruppo che è riuscito a far integrare velocemente anche i tre-quattro elementi che arrivano da fuori. Tutti aspetti che si ritrovano in campo dove i ragazzi (under 19) biancorossi stanno facendo benissimo sia per gioco espresso sia per risultati. Il lavoro iniziato qualche anno fa sta procedendo a gonfie vele e si sta consolidando costantemente per la soddisfazione di società e staff tecnico. Una programmazione precisa che va avanti in sinergia con la prima squadra dove quest’anno sono stati inseriti tantissimi elementi proprio della juniores (di media una decina), alcuni dei quali titolari. Obiettivo questo che è alla base dell’attività che Fattori sta portando avanti con maestria sostenuto dai responsabili del settore giovanile e da quelli della prima squadra con la quale c’è una sinergia consolidata, soprattutto con mister Emanuele Ruggeri. “Stare tutti i giorni in campo insieme a mister Ruggeri è molto importante e aiuta in vari aspetti e serve per avere un confronto diretto fondamentale per aiutare i ragazzi a crescere in campo e non solo – dice Andrea Fattori -. In tal modo possiamo seguire costantemente tutti i nostri giovani preparando anche allenamenti specifici con l’obiettivo di farli migliorare tecnicamente e tatticamente puntando a trovare elementi che possano tornare utili alla prima squadra e già ora questo sta avvenendo visti i tanti ragazzi chiamati nel gruppo di Prima Categoria”.

RP