80° anniversario della Repubblica col murale dedicato all’Articolo 9 della Costituzione

Presso la sede centrale di viale Bigioli dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” si è svolta la cerimonia d’inaugurazione del nuovo murale intitolato “L’Articolo 9”. L’evento ha celebrato la conclusione del percorso laboratoriale “Colors Paint Me”, un’importante iniziativa che quest’anno ha saputo gettare un ponte tra l’educazione alla cittadinanza e l’espressione creativa più pura.

L’opera, nata da un’idea dell’Anpi settempedana, è stata interamente finanziata grazie alle risorse del PN 2021/27 e ha visto la partecipazione attiva degli studenti che hanno frequentato il laboratorio, insieme ai rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi guidato dal baby sindaco Viola Rosoni.

Oltre al murales presso l’atrio della sede centrale è stata inaugurata una mostra speciale di alcune tavole dedicate ai primi 12 articoli della Costituzione italiana, realizzate interamente dai ragazzi.

Presente alla cerimonia anche il sindaco Rosa Piermattei, che ha espresso profondo orgoglio per il traguardo raggiunto dai giovani studenti: “Questo splendido murales non è semplicemente un intervento decorativo che va a impreziosire la sede centrale della scuola. È il traguardo di un percorso straordinario. L’Articolo 9 della nostra Costituzione ci parla di futuro, di cultura, di tutela del paesaggio, dell’ambiente e del nostro patrimonio storico e artistico. Vedere questi principi fondamentali, alla base della nostra democrazia, assimilati e reinterpretati attraverso i vostri occhi e i vostri colori è un’emozione grandissima per me e per tutta la cittadinanza. Avete dimostrato che la legalità e il rispetto per i beni comuni non sono concetti astratti, ma idee vive che si possono dipingere, condividere e vivere quotidianamente. Come sindaco, sono profondamente orgoglioso di voi: avete lasciato un’impronta permanente che ricorderà a chiunque varcherà questa soglia il valore della nostra identità e della cura del nostro territorio”.

Il primo cittadino ha inoltre voluto rivolgere un caloroso ringraziamento alla dirigente scolastica, la professoressa Catia Scattolini, lodando la costante e preziosa sinergia che unisce l’istituto scolastico e l’Amministrazione comunale.

Un ringraziamento esteso a tutto il corpo docente e, in modo particolare, alle figure chiave che hanno guidato i ragazzi nel particolare percorso di crescita civica e artistica: l’esperto del laboratorio, Massimo Melchiorri, e la tutor del progetto, Ilaria Ricci, insieme alle referenti del progetto “Cittadinanza e Costituzione”, Valeria Colafrancesco ed Alessandra Aronne.

La mostra delle tavole sperimentali rimarrà aperta nell’atrio della scuola offrendo a tutta la comunità e alle famiglie una testimonianza tangibile dell’impegno, della riflessione e della maturità dimostrati dagli alunni.

All’iniziativa hanno preso parte anche la presidente della sezione Anpi “Cap. Salvatore Valerio”, Donella Bellabarba, e fra Luciano Genga, parroco di San Lorenzo in Doliolo.