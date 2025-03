Il “Bambin Gesù” promuove la solidarietà con Avis e Admo per la donazione di sangue e midollo osseo

Gli studenti del Liceo “Bambin Gesù” hanno partecipato a un incontro significativo organizzato in collaborazione con le associazioni Avis e Admo, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità scolastica sulla donazione di sangue e midollo osseo. L’incontro ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno avuto la possibilità di ascoltare testimonianze dirette da parte di donatori, un intervento scientifico e la proiezione di un film riguardante il tema della solidarietà e della vita.

La giornata è stata inaugurata da un’introduzione dei presidenti delle due associazioni, rispettivamente Cinzia Fagiolini e Claudio Cavallaro, che hanno spiegato l’importanza vitale della donazione di sangue e midollo osseo per la salute della comunità. Hanno ricordato, inoltre, i requisiti per divenire donatori di sangue: basta aver compiuto il diciottesimo anno di età, per donare sangue, e non avere più di trentacinque anni e un peso corporeo di almeno cinquanta chilogrammi per il midollo osseo. In entrambi i casi ovviamente occorre godere di buona salute.

Toccanti, inoltre, sono state le testimonianze dei donatori intervenuti, che hanno raccontato le loro esperienze personali, condividendo il motivo per cui hanno deciso di diventare donatori e come questa scelta abbia avuto un impatto positivo non solo per chi riceve, ma anche per chi dona. In particolare, hanno riferito di aver salvato delle vite umane, una donna australiana e una italiana (di Ancona esattamente), affette da una grave forma di leucemia. Queste ultime avevano cessato di sperare in una possibile guarigione, consapevoli della bassissima percentuale di possibilità di reperire casi compatibili per effettuare il trapianto, eppure ora sono tornate a sorridere alla vita e hanno definito i loro salvatori degli eroi. Queste testimonianze hanno colpito profondamente gli studenti, che hanno potuto vedere concretamente l’importanza di un gesto così semplice ma fondamentale.

A questo punto l’intervento della dottoressa, Nazzarena Raggi, ha consentito di approfondire l’aspetto scientifico della donazione. Con un linguaggio chiaro e accessibile, l’esperta ha spiegato che donare sangue non solo non è doloroso, ma porta anche dei benefici a chi lo fa: il ricambio di sangue, infatti, è un processo naturale che aiuta a mantenere il corpo sano. Tale precisazione ha dissipato molti dubbi comuni sulla donazione e ha rassicurato gli studenti riguardo alla sicurezza e alla facilità di questa pratica salvavita.

Il momento culminante dell’evento è stato la proiezione del film “Bianca come il latte, rossa come il sangue” di Giacomo Campiotti (2013), tratto dall’omonimo libro di Alessandro D’Avenia. Il film racconta una storia emozionante di amicizia, amore e coraggio, incentrata sulla lotta di un giovane protagonista che affronta la malattia e l’importanza della solidarietà. Il tema della donazione di sangue e midollo osseo si è intrecciato perfettamente con la narrazione, offrendo agli studenti una riflessione profonda su come ciascuno di noi possa fare la differenza nella vita degli altri.

L’incontro ha lasciato un segno profondo nei ragazzi, che si sono sentiti motivati ad approfondire il tema della donazione e, forse, a diventare i donatori del futuro.

Grazie a questo evento, il Liceo “Bambin Gesù” si conferma come un’istituzione che non solo forma i suoi studenti dal punto di vista scolastico, ma li educa anche alla responsabilità sociale e alla solidarietà.

D. C.