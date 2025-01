“Ci piacerebbe avere in città una struttura omologata fitness work-out”

Egregio Direttore, ho letto la Lettera a Babbo Natale che Il Settempedano ha pubblicato nei giorni scorsi in cui un cittadino ha chiesto per regalo un Ponte nuovo per San Severino. Mi permetto anch’io di scrivere, stavolta alla Befana che passerà fra pochi giorni con la sua scopa… Chissà, magari il prossimo anno potrebbe tornare con un bell’impianto di calisthenics nella sua calza!

L’ideale sarebbe una struttura omologata fitness work-out in uno dei giardini o spazi verdi della nostra città, con spalliera sia orizzontale sia verticale, munita di paralle, con serie di barre alte e basse, twist e trapezio.

Tanti giovani praticano questa disciplina o comunque amano allenarsi all’aria aperta e auspicavano un intervento del genere anche a San Severino. Sarebbe un punto di riferimento e di ritrovo per molti ragazzi che potrebbero sfruttarlo come fosse una palestra da frequentare liberamente, nel rispetto dell’ambiente e del proprio corpo.

E’ un’idea! Proporre non costa nulla…

Lettera firmata