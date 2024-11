Al Serralta non basta una doppietta di Botta per fermare il Pioraco (2-4)

Cade ancora in casa il Serralta che lascia strada all’ex Palazzi che con il suo Pioraco riscatta la sconfitta con il Sarnano e conquista tre punti che valgono il secondo posto in classifica. Il terzo ko di fila dei gialloblù arriva al termine di una sfida combattuta e che è stata equilibrata nel secondo tempo e incerta fino al termine quando il match si è deciso nel recupero con la quarta rete del Pioraco. Dopo un avvio favorevole agli ospiti, due reti in 5’ che sembravano aver già chiuso i giochi, il Serralta ha trovato il ritmo giusto ed ha iniziato a giocare alla pari dell’avversario rientrando in partita per poi disputare una ripresa all’altezza. Gli sforzi dei locali però non sono bastati per ottenere almeno un punto e così il Pioraco, che nel finale ha avuto alcune occasioni importanti (bravo Lanari ad evitare un passivo maggiore), ha chiuso il match al terzo minuto oltre il novantesimo. Come detto parte forte il Pioraco che dopo otto minuti sblocca la gara con un colpo di testa in tuffo di Paciaroni che sfrutta un preciso cross dal fondo di Ofili. Passano cinque minuti ed il raddoppio è servito: Ofili parte da centrocampo e poi serve in profondità Cicconi che incrocia e trova il bersaglio. Serralta colpito, ma non affondato, perché la reazione è immediata e concreta. Sugli sviluppi di un angolo e dopo respinta del montante, è Botta il più lesto di tutti trovando la porta con un tiro al volo vincente. Dopo il riposo le squadre continuano a duellare e regna equilibrio. Il Pioraco con una ripartenza veloce è letale al 19’: il neo entrato Hoxha viene steso in area per un rigore evidente che Gazzano trasforma. I ragazzi di Masciani mostrano carattere e rispondono ancora accorciando le distanze. Minuto 26 e tocca di nuovo ad Alessandro Botta centrare il bersaglio in mischia dopo un altro corner. Doppietta del difensore e match riaperto. Il Serralta ci prova con coraggio ed orgoglio. Il Pioraco agisce di rimessa e si rende pericoloso, ma Lanari è attento e pronto ad evitare l’allungo ospite. Punteggio che resta in discussione almeno fino al recupero quando giunge il gol del Pioraco che dà la certezza del successo ai giallorossi. Hoxha conquista palla e parte in avanti per poi servire Rocchi (altro ingresso dalla panchina) che piazza il rasoterra vincente che sancisce il 2-4 finale.

Il tabellino

SERRALTA-PIORACO 2-4

MARCATORI: pt 8’ Paciaroni, 13’ Cicconi, 22’ Botta; st 19’ Gazzano su rigore, 26’ Botta, 48’ Rocchi

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Crescenzi, Orlandani, Botta, Testa (14’ Moretti), Rapaccioni, Lacchè, Cappellacci (28’ st Cambriani), Pelagalii, Falconi (33’ st Magarelli) A disp. Spadoni, Elisei, Vissani, Rocci, Cruciani, Gega. All. Masciani.

PIORACO: Lettieri, Galasso, Monteneri (30’ st Mancinelli), Paciaroni (1’ st Burgos), Grelloni, Giuli (1’ st Rosu), Gazzano (24’ st Rocchi), Piciotti, Cicconi (15’ st Hoxha), Lutri, Ofili. A disp. Ruggeri, Rotili. All. Palazzi

ARBITRO: Guardati di Macerata

Roberto Pellegrino