Il Comune ha pubblicato il bando di gara relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura necessari per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, in ordine all’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “Padre Tacchi Venturi”.

L’importo a base di gara è di 340.059 euro, oltre Iva e oneri contributivi. Le prestazioni oggetto dell’incarico dovranno essere eseguite entro 120 giorni dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna sotto riserva di legge per quanto riguarda il progetto definitivo ed entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell’ente per quanto riguarda il progetto esecutivo.

Le offerte vanno presentate entro le ore 13 del giorno 8 marzo 2023 tramite piattaforma telematica secondo le modalità indicate all’indirizzo https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.