Madonna dei Lumi: messa in suffragio di Enrico Fiorini

Venerdì 3 gennaio alle ore 18 nella chiesa della Madonna dei Lumi viene celebrata la messa in suffragio di Enrico Fiorini a una settimana di distanza dalla sua scomparsa.

Lunedì scorso, in occasione dei funerali, l’intera comunità ecclesiale si è stretta attorno ai familiari: la moglie Luciana, la figlia suor Cinzia, appartenente alle suore Smac, il figlio Valentino, la nuora Adelaide e le adorate nipoti Benedetta e Beatrice.

Le offerte raccolte durante le esequie sono state devolute al reparto di Oncologia dell’ospedale di San Severino.

Enrico aveva 78 anni e prima di andare in pensione aveva lavorato per le Ferrovie dello Stato. Lo ricordiamo come un uomo onesto e gentile, sempre sorridente e forte nella fede. Numerose testimonianze di vicinanza e di affetto sono giunte in questo triste momento alla famiglia Fiorini, molto conosciuta e stimata a San Severino. E l’intero clero settempedano si è stretto attorno a suor Cinzia, una delle “colonne portanti” delle Suore missionarie dell’amore di Cristo.