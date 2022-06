Da domenica 12 giugno, fino al 2 ottobre, entrano in vigore nuovi orari per l’apertura al pubblico dei musei di San Severino.

La pinacoteca “Tacchi Venturi”, in via Salimbeni, e il nuovo Museo diocesano di via Cesare Battisti saranno aperti dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Nelle giornate di domenica e festivi sempre dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Giornata di chiusura il lunedì, eccetto i festivi.

Il museo archeologico “Giuseppe Moretti” di Castello al Monte e il Museo di Borgo Conce saranno aperti dal martedì alla domenica, e anche nei giorni festivi, ma solo su prenotazione. In questo caso ci si può rivolgere alla Pro loco al numero di telefono 0733638414 oppure proloco.ssm@gmail.com.