Terminati i lavori per Info point, ciclostazione e-bike e percorso lungo il “vallato”

Il Comune ha portato a termine i lavori di realizzazione di una nuova area di sosta e di una ciclostazione per bici elettriche nel piazzale di ponte Sant’Antonio. Sono state completate anche le opere per l’allestimento di un nuovo info point a palazzo Governatori, con ingresso sul lato dell’ex carcere mandamentale.

Gli interventi, finanziati dal Gal Sibilla, dalla Regione Marche e cofinanziati dal Comune, hanno previsto un investimento di circa 250 mila euro e sono stati realizzati nell’ambito del Progetto integrato locale “Lungo i sentieri dell’alto Potenza” grazie al bando Psr e alla misura dedicata agli investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche e infrastrutture.

Il progetto ha permesso di realizzare anche alcuni lavori per la messa in sicurezza, il miglioramento e l’adeguamento della ciclabile lungo il “vallato” che collega la zona di ponte Sant’Antonio, all’ingresso della città provenendo da Castelraimondo, con la valle dei Grilli e l’area dell’abbazia di Sant’Eustachio in Domora con l’installazione di una nuova illuminazione lungo il percorso stesso che è frequentato, estate e inverno, per le passeggiate all’aria aperta.