“Dieci anni e uno sguardo al futuro”: C’era una volta il Bistrot si racconta

Nel 2027 C’era una volta il Bistrot, in viale Bigioli a San Severino, festeggerà i suoi primi dieci anni di attività. Un traguardo importante che diventa anche occasione per ripensare e rilanciare il progetto.

A parlarne è la titolare Alessandra Persichini, che racconta una fase di evoluzione e nuove prospettive per uno dei locali più conosciuti della città.

«Dieci anni rappresentano un traguardo significativo – spiega – ma anche un punto di partenza per guardare avanti con entusiasmo e nuovi progetti».

Negli anni il bistrot è diventato un punto di riferimento per tanti settempedani, dalla colazione alla cena, grazie a una formula che unisce bar, pasticceria artigianale e ristorazione. Ora l’obiettivo è quello di rinnovarsi ulteriormente per rispondere alle nuove esigenze della clientela.

Tra le novità più rilevanti c’è la decisione di interrompere la produzione del pane, scelta che consentirà di concentrare energie e risorse sugli altri settori dell’attività.

«Abbiamo deciso di non proseguire con la produzione del pane – spiega Persichini – per valorizzare ancora di più la pasticceria, il bar e soprattutto la ristorazione».



Proprio la ristorazione rappresenta uno dei pilastri su cui il locale intende investire con maggiore decisione. Se il pranzo è ormai una realtà consolidata e molto frequentata, il vero obiettivo è rafforzare la proposta serale.

«Molte persone non sanno ancora che siamo aperti anche a cena – sottolinea la titolare – e che proponiamo un menù completo espresso. Vorremmo far conoscere meglio questo servizio, perché crediamo abbia grandi potenzialità».

La proposta serale sarà così ampliata e arricchita, mantenendo i piatti già apprezzati dalla clientela – dai primi della tradizione agli hamburger gourmet con carne locale, passando per gnocco fritto, piadine, club sandwich e dolci artigianali – e introducendo nuove proposte, tra cui la pizza, pensate per un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo.



L’obiettivo è quello di rendere il bistrot un luogo capace di accompagnare i clienti lungo tutto l’arco della giornata: dalla colazione alla pasticceria, fino all’aperitivo e alla cena, in un ambiente informale e accogliente.

«Vogliamo continuare a crescere e consolidare il nostro ruolo nel panorama delle attività settempedane di questo settore – conclude Persichini – guardando al futuro con la stessa passione con cui abbiamo iniziato dieci anni fa».