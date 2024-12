Comune, il bilancio di un anno. Il sindaco: “Guardiano al 2025 con speranza ed entusiasmo”

“Il 2024 è stato un anno di crescita e di celebrazione per la città, che ha ospitato momenti di grande emozione come la riconsegna, dopo i lavori post sisma, del Palazzo comunale ma anche del giardino storico monumentale Giuseppe Coletti. E’ stato anche un anno di grandi sfide e di enormi soddisfazioni per la nostra comunità. Ogni evento, ogni progetto, ogni traguardo raggiunto è stato possibile grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti: amministratori, associazioni, volontari e cittadini. San Severino ha dimostrato ancora una volta di essere una città resiliente, dinamica e unita. Guardiamo al 2025 con speranza ed entusiasmo, pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo della nostra storia. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un anno nuovo ricco di serenità e successi”.

E’ questo il messaggio di fine anno del sindaco Rosa Piermattei.

Segue il resoconto dell’Amministrazione comunale riguardo ai dodici mesi appena trascorsi.

Gennaio

L’anno che si sta per chiudere si è aperto con un blitz, a sorpresa, del campione mondiale di salto in alto Gianmarco Tamberi ad Elcito, impegnato nelle riprese per l’ultima campagna promozionale social della Regione Marche. A gennaio anche le conferenze di studi legate alla mostra “Oggetti, riti, rituali: morire a Septempeda tra i I e il III d.C.”. Agli appuntamenti tanti illustri ospiti attirati dalla curiosità di scoprire e approfondire la vita quotidiana nel nostro territorio in età romana. A metà gennaio la grande festa di popolo per la riapertura della chiesa di Sant’Antonio al Ponte, luogo di culto noto anche con il nome di Sant’Antonio in Cesalonga, che custodisce un prezioso affresco di Lorenzo d’Alessandro. A fine gennaio, invece, l’apposizione di una pietra d’inciampo, a Borgo Fontenuova, davanti a quella che fu l’abitazione di David Bivash, ebreo internato a San Severino, proveniente da Napoli, deceduto ad Aushwitz, al quale è stata dedicata, da Comune e Anpi, una cerimonia molto toccante alla presenza di tanti studenti. A chiusura del primo mese dell’anno, infine, la consegna del riconoscimento della Federazione scacchistica italiana di “Città amica degli scacchi” al primo cittadino settempedano con un bell’incontro tenutosi al Feronia.

Febbraio

Il mese numero 2 si era aperto con la protesta degli agricoltori maceratesi che, sui trattori, avevano scelto Piazza del Popolo come luogo simbolo dal quale lanciare la propria voce per far conoscere i diritti violati ma anche le difficoltà di un settore che, per il territorio settempedano, rimane di primaria e vitale importanza. Sempre a febbraio la Città di San Severino è stata rappresentata dal suo sindaco alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo, dove il primo cittadino settempedano è intervenuto per parlare di “ripartenze” ma anche per ritirare la “Bandiera arancione”, prestigioso vessillo del Touring club italiano che sventola accanto a quello con i colori del Comune fin dal 2022. Festa comunitaria, a metà del mese, per la riapertura della chiesa del monastero di Santa Chiara, danneggiata dalle scosse di terremoto del 2016, e per la benedizione del nuovo altare che custodisce le reliquie di alcuni santi.

Marzo

Bandita la gara per l’affidamento di tutti i servizi di ingegneria e architettura per il progetto di delocalizzazione e realizzazione della nuova Casa di riposo “Lazzarelli”.

Aprile

Ha aperto all’arte con il gemellaggio con la città di Venezia – Mestre che ha portato a un interessante scambio tra pittori contemporanei nel segno dei grandi artisti del passato di cui oggi il territorio conserva ancora grandissime tracce.

Maggio

Grande festa per la riapertura del giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti” interessato da un profondo intervento di recupero finanziato con i fondi del Piano nazionale complementare messi a disposizione dal Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016. L’intervento ha portato alla piantumazione di nuove essenze arboree e siepi, nella sistemazione di tutte le aree a verde e delle bordure, nella sistemazione dei viottoli interni e delle fontane, nella sistemazione degli arredi e nel rifacimento dell’area giochi. Il giardino storico monumentale di San Severino è sicuramente uno dei più bei giardini del centro Italia. La cerimonia di riapertura del grande parco era stata preceduta da quella di inaugurazione anche del chiosco bar interno, abbattuto e interamente ricostruito con fondi comunali. Per l’opera, affidata alla direzione tecnica dell’ingegner Giorgio Giorgetti e all’impresa La Dorica Costruzioni, sono stati spesi altri 310 mila euro. Riconsegnata, a metà mese, anche la fontana di piazza Gramsci restaurata dagli studenti dell’Istituto tecnico “Divini”. Il mese si è poi concluso con una festa di tutti gli sportivi intenti a salutare il passaggio in Promozione della Settempeda: un salto di campionato atteso per lunghi anni.

Giugno

Il Comune ha portato a termine i lavori di asfaltatura in diverse strade a servizio del quartiere San Paolo per un investimento di circa 100mila euro. Inaugurata anche la mostra regionale “Wunderkammer Marche”, percorso espositivo che ha aperto una “camera delle meraviglie” per celebrare una terra di arte, tecnologia, personaggi illustri, collezionismo scientifico, urbanistica e molto altro ancora. Per la viabilità ultimati i lavori di asfaltatura lungo la strada di collegamento tra le frazioni di Granali e Colmartino grazie a un intervento del costo di oltre 160 mila euro. Nel corso di una cerimonia ufficiale dedicata allo “Sport per rinascere insieme” viene annunciato che la Città di San Severino prenderà parte, unico Comune della regione, alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano – Cortina 2026.

Luglio

In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione viene posta la prima pietra di quello che sarà un Museo diffuso della Resistenza con la realizzazione di una mappa che ricorda vie e monumenti che segnarono i fatti di quel periodo.

Agosto

San Severino è protagonista di una puntata di “Borghi d’Italia” su Tv2000. La comunità di Castel San Pietro torna a celebrare la figura di padre Giuseppe Zampa dedicandogli “Il cammino di Fra’ Giuseppe”, un percorso in mezzo alla natura fino alla sommità del monte Puro.

Settembre

Il Consiglio comunale adotta il nuovo Piano particolareggiato del borgo di Elcito. La comunità settempedana saluta i 107 anni di Silvia Bisonni, tra le nonnine più longeve d’Italia.

Ottobre

Riapre il Palazzo comunale, simbolo storico e architettonico di tutta la comunità settempedana. Grazie ai fondi concessi dal Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, l’edifico viene riportato al suo antico splendore dopo un intervento del costo di circa 2 milioni e 400 mila euro. Le opere comprendono anche la messa a norma di tutti gli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche della struttura risalente alla fine del Settecento. Sempre ad ottobre la Città di San Severino diventa “Capitale dell’accoglienza” ospitando le iniziative regionali per la Giornata del turismo.

Novembre

Piazza del Popolo accende i motori e ospita la partenza del 17esimo Rally Marche valido per il Campionato italiano Rally Terra 2024. Una cerimonia straordinaria, svoltasi in notturna, catalizza gli appassionati di motori. Il Consiglio comunale accende il semaforo verde per i lavori di ripristino della strada denominata “Anello di Pitino” del costo di circa 230 mila euro.

Dicembre

L’ultimo mese dell’anno saluta la consegna della nuova palestra dell’Istituto tecnico “Divini”. Una data storica per la struttura che “rappresenta un esempio tangibile di come la ricostruzione post sisma possa trasformare le difficoltà in opportunità”, come ha detto il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, senatore Guido Castelli, il quale ha promesso che la consegna dell’intero edificio ci sarà per l’anno scolastico 2025-2026.

L’anno si chiude con una scoperta all’anagrafe: il bisnonno del presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha origini settempedane. Il signor Rufino Bracaglioli era nato qui il 28 settembre 1899. Emigrò a Buenos Aires a dicembre del 1914 salpando sulla nave Regina Elena da Genova. Il presidente Milei cita San Severino su diversi post su “X” (ne riferiremo a parte).

Il Comune a pochi giorni dal Natale inaugura una nuova area di sosta e una ciclostazione per bici elettriche nel piazzale di ponte Sant’Antonio. Inoltre viene allestito un nuovo info point a palazzo Governatori. Per le opere, finanziate dal Gal Sibilla, dalla Regione e cofinanziate dallo stesso Comune, è stato previsto un investimento di circa 250 mila euro.