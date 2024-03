Uteam, grande partecipazione all’incontro promosso per l’8 Marzo

Un incontro all’Uteam sul benessere fisico e sulle malattie Covid-relate si è svolto venerdì 8 marzo davanti a una sala gremita.

La dottoressa Martina Marvardi (specialista in geriatria) e il dottor Marco Pierandrei (specialista in Medicina di emergenza) hanno parlato del benessere psicofisico e delle malattie legate al Covid. Nonostante siano passati anni dai picchi pandemici, il tema è sempre attuale, con ripercussioni particolari specie su chi fa parte della terza età. La narrazione è partita dalle caratteristiche del virus, dai rischi delle malattie ad esso legati.

Un particolare accento è stato posto sul tema della prevenzione, con la caratterizzazione dei diversi modi per proteggersi ancora dal virus.

Il benessere ha alla sua base l’equilibrio e, per raggiungerlo e mantenerlo, bisogna avere delle accortezze, dalle più banali, riguardanti ad esempio l’alimentazione, a quelle più precisamente correlate alla propria patologia. L’incontro è stato intenso e ricco di spunti, seguito dalla folta platea in modo esemplare.

L’intervento si è concluso con la presentazione da parte di Vincenza Costantini, indicata dai lettori del quotidiano “il Resto del Carlino” come “Maceratese dell’anno 2023”, della sua associazione operante in Etiopia e di come, nel corso degli anni, il contributo di tutti abbia permesso di aiutare fattivamente questo pezzo di Africa con scuole e sostegno alle piccole imprese del luogo.

Infine, la serata è terminata con la declamazione di sonetti in dialetto di Pina Paparelli, iscritta ai corsi Uteam.

L’8 marzo è stata anche l’occasione per festeggiare con studenti e simpatizzanti la Festa della donna.

L’Uteam si dimostra sempre attenta ai temi del presente. Incontro dopo incontro, infatti, i suoi eventi sono sempre più seguiti, a dimostrazione di quanto l’associazione dia lustro alla città di San Severino.