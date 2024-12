Cesolo, il presepio vivente in chiesa: interpreti i bambini del catechismo

A Cesolo uno dei momenti più belli del Natale 2024 è stato il presepio vivente inscenato nella chiesa della frazione per rivivere insieme il momento della Natività. Protagonisti sono stati i bambini del catechismo assieme alla giovane famiglia Bianchini e al piccolo Riccardo nei panni di Gesù.

E’ stata una celebrazione molto partecipata quella officiata dal parroco don Noè, a conferma della vitalità di una comunità parrocchiale che in attesa di riavere presto la propria chiesa ristrutturata non esita a ritrovarsi unita in un container per vivere appieno lo spirito più autentico del Natale.