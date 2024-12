Al palasport la “Christmas Cup” organizzata dall’Oratorio interparrocchiale

Sabato 28 dicembre si svolge al palasport “Ciarapica” la manifestazione “Christmas Cup”, organizzata dall’Oratorio interparrocchiale “Don Orione” come momento di festa sportiva e occasione di coinvolgimento per giovani e adulti.

Scendono in campo otto formazioni under 17 miste di pallavolo, divise in due gironi; poi spazio al calcio a cinque per un quadrangolare di calcetto maschile, sempre under 17.

Le gare inizieranno nella tarda mattinata e proseguiranno fino a dopo cena (finali del volley alle 20.30). Sarà un’autentica “maratona” di amicizia e divertimento nel rispetto dei valori più autentici dello sport.

Farà da preludio alla “Christmas Cup” una gara di calcetto fra i più piccoli, a partire dalle ore 10.

Tutti sono invitati a seguire la manifestazione dalle gradinate del “Ciarapica”.