Il 2021 si apre con l’arrivo di Eva, prima nata nelle Marche

E’ una bimba di San Severino e si chiama Eva la prima neonata delle Marche. La mamma Elisa, animatrice della Casa di riposo “Lazzarelli”, e il papà Manuel Pellegrini sono al settimo cielo! La cicogna è arrivata 12 minuti dopo la mezzanotte ed Eva (con i suoi 2,810 kg) è venuta alla luce dopo un cesareo nel reparto di Ostetricia di Macerata. Felicissimo anche il fratellino più grande, Stefano, che ha compiuto 6 anni. “E’ stata un po’ una sorpresa – racconta il babbo – perché l’aspettavamo per il 5 gennaio, invece lei ha anticipato tutti, voleva essere la prima. E’ stata una bella emozione, ci lasciamo alle spalle un anno difficile e speriamo in uno nuovo meglio per tutti”.

La prima a volersi congratulare con la coppia settempedana, e in particolare con la mamma Elisa, è stata la presidente della Casa di riposo, Teresa Traversa, che vede nell’arrivo di Eva – oltre che una gioia immensa – un grande segno di speranza: il 2021 subito festeggiato con una nuova vita, che dà forza per andare avanti dopo i lutti e le sofferenze di questi duri mesi di lotta alla pandemia. “Sono felicissima per la nostra Elisa – ha detto la Traversa – e le formulo i più sinceri auguri per tutto a nome dell’intera struttura, a cominciare dagli anziani ospiti, suoi amici, che la salutano con tanto affetto”.