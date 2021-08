Dal 16 agosto vaccini senza prenotazione per adolescenti (12-18 anni) e sportivi tesserati

Da lunedì 16 agosto i cittadini appartenenti alla fascia d’età 12-18 anni potranno ricevere la vaccinazione accedendo direttamente, senza bisogno di prenotazione, ai Punti vaccinali di popolazione attivi sul territorio regionale. L’iniziativa vuole dare un ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, in previsione della riapertura delle scuole e dell’avvio della prossima stagione sportiva.

Inoltre, sempre da lunedì 16 agosto, i tesserati delle Federazioni sportive potranno fare la stessa cosa, cioè accedere direttamente, senza prenotazione, ai Punti vaccinali di popolazione operanti nel territorio regionale.

Ad annunciarlo sono stati l’assessore allo Sport della Regione, Giorgia Latini, e l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini. Una decisione condivisa con il Coni e con il Cip Marche per incrementare il livello di sicurezza per coloro che praticano attività sportive per l’anno 2021-2022.

“Dobbiamo prepararci alla nuova stagione sportiva – è il commento dell’assessore Giorgia Latini e dell’assessore alla sanità Filippo Saltamartini – garantendo sicurezza e dando modo agli impianti e alle manifestazioni di poter riprendere l’attività in serenità. Siamo consapevoli dell’importanza di questo settore. Nella recente Conferenza regionale è emerso il ruolo dello sport non soltanto per il benessere e la salute ma anche come leva economica regionale. La collaborazione tra assessorati e Coni è stata preziosa per individuare gli strumenti organizzativi che rendono possibile questa iniziativa”.