Feronia, la stagione della “Form” con 5 concerti in abbonamento dall’8 gennaio

C’è tempo fino all’8 gennaio per sottoscrivere l’abbonamento alla rassegna “Le vie di San Francesco nelle Marche – Un itinerario musicale” che si articolerà in cinque straordinari concerti al teatro Feronia con la Form, l’Orchestra filarmonica marchigiana, e con la partecipazione di grandi artisti e direttori.

Infatti, mercoledì 8 gennaio 2025 il calendario si aprirà con il “Concerto per il nuovo anno”: un tributo alle musiche di Johann Strauss Jr, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gioachino Rossini, diretto da Stefano Romani con la soprano Hanying Tso-Petanaj.

Poi, il secondo appuntamento è per lunedì 27 gennaio, quando sarà la volta di “Omaggio a Nino Rota” grazie a un concerto dedicato al grande compositore italiano, con opere per archi, trombone e orchestra, dirette da Roberto Molinelli. Protagonista il trombone solista Enzo Turriziani, della Wiener Philharmoniker.

Quindi, la serata “Lonquich: Mozart – Beethoven”, prevista per venerdì 21 febbraio con Alexander Lonquich alla direzione e al pianoforte: in programma capolavori di Mozart e Beethoven, tra cui la Sinfonia “Jupiter” e il Concerto per pianoforte op. 58.

Il penultimo concerto, giovedì 13 marzo, sarà dedicato a “Brahms e Boccadoro”, con opere di Johannes Brahms e Carlo Boccadoro, tra cui una nuova creazione commissionata per clarinetto e orchestra, eseguita da Fabrizio Meloni, clarinetto solista del Teatro alla Scala.

La stagione, infine, terminerà giovedì 10 aprile con “The Young Beethoven – Gli anni di un artista da cucciolo”, una performance inedita con il pianoforte di Marco Scolastra, il testo e la voce narrante di Sandro Cappelletto, unendo musica e narrazione in un percorso dedicato agli anni giovanili del genio di Bonn.

Gli abbonamenti, validi per cinque concerti, sono disponibili al prezzo di 60 euro per il biglietto intero, 48 euro per i possessori di abbonamento alla stagione di prosa e 18 euro per giovani fino a 25 anni e studenti. I biglietti singoli partono da 15 euro, con tariffe ridotte a 12 e 5 euro per studenti e giovani. Gli abbonamenti possono essere acquistati presso la Pro loco o al Feronia ovvero online tramite il circuito Vivaticket.