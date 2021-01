Tennis Club: al top Matteo Midei, Agnese Mengoni e Michela Cambiucci

Nonostante i momenti bui che quest’anno lo sport ha vissuto, e che sta vivendo a causa della pandemia, il Circolo tennis di San Severino chiude il 2020 con buoni risultati. Non appena il Club ha avuto la possibilità di riprendere l’attività lo ha fatto di slancio e gli appassionati, in particolare gli agonisti, non hanno più smesso di giocare, adottando ovviamente tutte le precauzioni previste dalle normative vigenti a garanzia della massima sicurezza. Soddisfazione, quindi, viene espressa dalla presidente Loretta Maglie. In particolare, per quanto riguarda il settore prettamente agonistico, tre atleti del Tennis Club settempedano sono saliti di categoria. Il salto più importante lo ha compiuto Matteo Midei, under 16, studente del terzo anno di Informatica all’Itis “Divini” di San Severino (ma residente a Castelraimondo) che, partendo dalla posizione 4.2, ha raggiunto la classifica 3.4. Un ottimo risultato, davvero, e considerando la sua giovane età si possono ipotizzare margini di crescita ancora ragguardevoli. Un’altra ragazza, “rivelazione locale”, è la ventenne Agnese Mengoni che da 4.1 è passata a 3.4, compiendo un bel passo in avanti fra le racchette rosa marchigiane. Si conferma, infine, ad ottimi livelli pure Michela Cambiucci, 36 anni, ora classificata 3.1: anche lei, settempedana, ha firmato un’ottima stagione e ha scalato la graduatoria regionale. Per loro arrivano i complimenti anche della presidente Loretta Maglia che rivolge pure “un ringraziamento speciale a tutti gli istruttori – Ticà, Tacchi, Eusebi e la stessa Cambiucci -, ai fedelissimi soci del Tennis Club, a tutti i componenti del direttivo e al Comune di San Severino che ci permette, attraverso la concessione in uso dei campi, di svolgere l’attività”.