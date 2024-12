Aspettando il Natale, “Tutti al Centro” ogni mercoledì e venerdì: ecco le iniziative

Il centro per le famiglie “Tutti al Centro”, lo spazio polifunzionale aperto dall’Ambito territoriale sociale 17 presso l’Unione montana e dal Comune di San Severino in via Salimbeni 42 propone un dicembre carico di appuntamenti creativi, musicali e natalizi, pensati per coinvolgere famiglie, bambini e ragazzi. Le attività, in programma tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 17, spaziano da laboratori artistici a momenti di festa e condivisione, regalando occasioni di svago e crescita.

Ecco il calendario completo degli eventi.

Mercoledì 4 dicembre “Facciamo un murales… alla Banksy”, laboratorio artistico per bambini dai 3 anni in cui i partecipanti realizzeranno un grande murale utilizzando la tecnica degli stencil.

Venerdì 6 dicembre “Nulla si distrugge, tutto si trasforma”, laboratorio di arredamento creativo con materiali di recupero e di scarto, a cura di Woody.

Mercoledì 11 dicembre “L’angolo sonoro”, per bambini da 0-6 anni, con giochi e attività musicali pensati per i più piccoli, in un’atmosfera di divertimento e apprendimento.

Venerdì 13 dicembre “Giochiamo a tombola!?”, dai 3 anni in su, per un pomeriggio di divertimento con la classica tombola, pensata per grandi e piccoli, con premi per tutti.

Mercoledì 18 dicembre “Festa di Natale”, un evento per celebrare l’arrivo delle feste con musica, giochi, tanto divertimento e una golosa merenda per tutti.

Venerdì 20 dicembre “Caro Babbo Natale, c’è un regalo per te”, laboratorio creativo per realizzare doni per Babbo Natale utilizzando legno, materiali naturali e di recupero, a cura di Woody.

Tutte le attività sono progettate per favorire momenti di condivisione e creatività, coinvolgendo famiglie e bambini in un clima di allegria e spirito natalizio.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Centro per le famiglie al numero 347 9583848 o visitare le pagine social dedicate.

Il centro per famiglie “Tutti al Centro” è finanziato con il fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il contributo della Regione Marche. Ad esso partecipanto l’Ambito territoriale sociale 17, l’Unione montana, i Centri per famiglie degli Ats 17 e 18, il Comune di San Severino, la Cooss e l’associazione Scacco Matto.