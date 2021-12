Prosa al Feronia: giovedì scatta la campagna abbonamenti

Giovedì 16 dicembre scatta la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa al Feronia. Di seguito riportiamo il cartellone degli spettacoli programmati dal Comune per la direzione artistica di Francesco Rapaccioni e, a margine, pubblichiamo modalità e prezzi per potersi abbonare alla rassegna di prosa.

Martedì 11 gennaio, ore 20.45

Lucia Mascino

SMARRIMENTO

testo e regia Lucia Calamaro

Sabato 22 gennaio, ore 20.45

Enzo Decaro, Giuseppe Brunetti, Francesca Ciardiello, Lucianna De Falco, Carlo Di Maio,

Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo

NON E’ VERO MA CI CREDO

di Peppino De Filippo

regia Leo Muscato

Sabato 29 gennaio, ore 20.45

Isabella Ragonese

DA LONTANO

testo e regia Lucia Calamaro

Venerdì 11 febbraio, ore 20.45

Lello Arena, Giorgia Trasselli, Raffaele Ausiello, Marika De Chiara,

Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabrizio Vona

PARENTI SERPENTI

di Carmine Amoroso

regia Luciano Melchionna

Domenica 27 marzo, ore 20.45

Emilio Solfrizzi, Rosario Coppolino, Antonella Piccolo, Lisa Galantini, Sergio Basile,

Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Pietro Casella, Cecilia D’Amico

IL MALATO IMMAGINARIO

di Molière

adattamento e regia Guglielmo Ferro

Mercoledì 20 aprile, ore 20.45

Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana,

Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Malvina Ruggiano

TRE UOMINI E UNA CULLA

di Coline Serreau

regia Gabriele Pignotta

Enzo Decaro, uno dei protagonisti della prossima stagione di prosa



PREZZI ABBONAMENTI

6 spettacoli al Teatro Feronia a posto fisso, più rassegna cinematografica abbinata a posto libero presso il Teatro San Paolo

platea e posto palco settore A euro 150 (palchi di primo e secondo ordine da 7 a 9 e da 11 a 13)

posto palco settore B/1 euro 120 (posti davanti in palchi di primo e secondo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19 e in palchi di terzo ordine da 7 a 13)

posto palco settore B/2 euro 90 (posti dietro in palchi di primo e secondo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19 e in palchi di terzo ordine da 7 a 13)

loggione e posto palco settore C euro 80 (palchi di terzo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19)

RINNOVI ABBONAMENTI

dal 16 dicembre al 31 dicembre 2021 RINNOVI CON CONFERMA DEL POSTO – PRELAZIONE PER GLI ABBONATI presso la Pro loco (telefono 0733 638414) aperta da martedì a domenica dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19

4/5/6 gennaio 2022 CAMBIO POSTO, CONSENTITO SOLO PER GLI ABBONAMENTI GIA’ CONFERMATI ENTRO IL 31 DICEMBRE E IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DEI POSTI RIMASTI LIBERI DOPO LA CHIUSURA DEI RINNOVI presso il Botteghino del Feronia (telefono 0733 634369) aperto dalle ore 16 alle ore 20

8/9/10 gennaio 2022 NUOVI ABBONAMENTI presso il botteghino del Feronia (telefono 0733 634369) aperto dalle ore 16 alle ore 20.

PREZZI BIGLIETTI

platea e posto palco settore A euro 25

posto palco settore B/1 euro 20

posto palco settore B/2 euro 16

posto palco settore C e loggione euro 14

posto in piedi loggione euro 10

VENDITA BIGLIETTI: il giorno dello spettacolo presso il botteghino del Feronia (telefono 0733 634369) dalle ore 18 fino all’inizio dello spettacolo.

Infoline: Pro loco 0733 638414 – www.comune.sanseverinomarche.mc.it – Botteghino del Feronia 0733 634369 nei giorni e orari di apertura sopra indicati. Amat 071 2133600 www.amatmarche.net. Social: Facebook e Instagram “i Teatri di Sanseverino”.