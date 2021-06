Basket: le mamme si mettono in gioco, nasce la squadra ‘rosa’

Quasi per scherzo, un paio di mesi fa, la nostra responsabile del minibasket, nonché istruttrice ed ex giocatrice, Giorgia Forconi, decide di iniziare un progetto sulla carta un po’ folle: fare una squadra femminile di basket partendo da zero. Da quel momento, semplicemente creando un gruppo whatsapp, comincia a contattare amiche, mamme di bambini che giocano a minibasket, conoscenti… E a loro propone di trovarsi una volta alla settimana per allenarsi e iniziare a creare una squadra. La risposta supera le più rosee aspettativa: aderiscono una quindicina di ragazze.

Inizia così l’avventura di queste stupende signore che decidono di trovarsi una volta alla settimana e divertirsi giocando a basket: signore che non si sono mai cimentate col canestro, anche se in qualche modo amano questo sport. Il risultato è spettacolare: tantissimo entusiasmo, sorriso sulle labbra, una determinazione da far invidia ai maschi, forza di volontà unica.

Non contente di tutto queste hanno deciso anche di cimentarsi in un’amichevole contro le giovani ragazze di Camerino: partita tiratissima e, infine, vittoria! Cosa chiedere di più?

Chi scrive è una persona che, prima come giocatore e adesso come dirigente, gravita intorno al mondo del basket da quasi quarant’anni: ho giocato e visto centinaia di partite, seguito tantissimi giovani crescere fino ad arrivare alla prima squadra, gioire e piangere per un risultato ottenuto o non raggiunto, ma devo dire che raramente mi è capitato di vedere tanta determinazione. Allora la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto le ragazze allenarsi è stata questa: “Se i giovani di oggi avessero la stessa ‘tigna’ potrebbero raggiungere qualsiasi traguardo sia nello sport che nella vita”.

Complimenti ragazze e grazie a Giorgia e Nilson che hanno abbracciato con entusiasmo questa bellissima avventura. E mai come in questo caso la chiusura più adeguata potrebbe essere: Basket… I love this game.

Guido Grillo

Le protagoniste: nr. 31 Federica Mecarelli, nr. 23 Daniela Montanari, nr. 76 Lucia Calamante, nr. 14 Marilda Calamante, nr. 16 Maddalena D’Errico, nr. 13 Gabriella Sparvoli, nr. 17 Valentina Cantolacqua, nr. 71 Monia Scarponi, nr. 12 Giorgia Forconi, Stefania De Michele, Fabiola Vissani, Catia Menichelli, Sivia Ciriaci, Eleonora Capponi, Daniela Palmucci. Allenatori: Nilson Flores e Giorgia Forconi.