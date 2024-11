Terza edizione di “Sonore Lezioni”: tre appuntamenti dedicati al mondo della canzone

“Abbiamo scoperto che chiunque può – se vuole – aprire la propria mente al mondo dei suoni. Riuscirci è un modo per arricchire la propria vita”.

E’ la frase del professor Luigi Livi del Conservatorio di Pesaro che sintetizza il suo lungo percorso di docente di Storia della Musica e che può essere la chiave di lettura del percorso di approfondimento “Sonore Lezioni”.

Ideato dal professor Maurizio Moscatelli, il ciclo di incontri viene riproposto pure quest’anno con tre appuntamenti che avranno come filo conduttore il mondo della canzone.

Si parte domenica 17 novembre, alle ore 16.30 nella Sala Italia, per viaggiare dentro la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven (di cui ricorrono i duecento anni dalla prima rappresentazione). Il relatore è proprio il musicologo del Conservatorio di Pesaro, Luigi Livi, il quale ci condurrà, dalla parte dell’ascoltatore, a scoprire i segreti di quella monumentale Sinfonia e dell’Inno alla Gioia, quasi “un’innocua canzonetta”.

Si proseguirà domenica 24 novembre, stesso orario, per fare una divertente, curiosa e interessante chiacchierata con il dottor Michele D’Andrea, comunicatore istituzionale e storico della musica del Risorgimento, che ci arricchirà con infinite curiosità e aneddoti sul nostro Inno Nazionale. Parteciperà anche il Corpo filarmonico “Adriani” di San Severino per l’esecuzione appunto del “Canto degli Italiani”.

La terza e ultima lezione si svolgerà il 19 gennaio 2025, sempre alle 16.30, e vedrà la presenza di Piero Romitelli, cantautore, compositore e paroliere (da “Amici” e “Sanremo”) che ha scritto canzoni per Loredana Bertè, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Emma, Noemi e molti altri. Si discuterà su come nascono, come crescono e come si sviluppano le canzoni, agganciando anche notizie sulle tecniche di composizione e sulle attrezzature che si utilizzano nel mondo del pop e della musica leggera (autotune incluso). Il tutto a poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo!

Quindi, un’occasione in più per entrare nel mondo delle canzoni con maggiore consapevolezza.

Gli eventi sono sostenuti dal Comune, dalla Pro loco e dagli sponsor Euro.net, F.R. Infissi Service ed Edilesse e vedono anche la partecipazione dell’Accademia musicale Feronia, del Corpo Filarmonico settempedano e dell’Associazione Puccitelli.

Ingresso libero.

Sotto il link al canale per un “riassunto” delle due serie di lezioni degli scorsi anni.